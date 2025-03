Ministro de Justicia podría quedar fuera de su puesto en medio de posible juicio en su contra

Gerald Campos Valverde, oficialmente quedó fuera como ministro de Justicia y Paz, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara extender el permiso que le permitía mantenerse como jerarca.

Gerald Campos podría dejar de ser ministro de Justicia y Paz, tras negarse a renunciar a su fuero para ser investigado. Foto: Casa Presidencial. (Julieth Méndez | Casa Presidencial)

Hay que recordar que Campos contaba con un permiso sin goce de salario, que le otorgó la Corte Plena desde mayo del 2022, para que no perdiera su puesto como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mientras ejerce como ministro.

Y si bien Campos solicitó que se le extendiera este permiso hasta el 8 de mayo del 2026, para mantenerse a la cabeza del ministerio, los magistrados se lo negaron.

Tras una votación, que quedó 12 a favor y 10 en contra, los magistrados acordaron no otorgarle la prórroga, por ende, su permiso para mantenerse como ministro vence el próximo 8 de mayo.

Esta no es la primera vez que se rechaza extenderle su permiso. En marzo del 2023 pasado, se la rechazaron en una votación que quedó 12 a favor y 10 en contra.

No obstante, luego de un proceso de apelación interpuesto por el jerarca, en abril de ese mismo año se revirtió la decisión y se extendió el permiso hasta el 7 de mayo de este 2025.

Investigado

Ahora, ¿por qué se rechazó la prórroga?

Resulta que Campos tiene abierto en su contra un proceso por varios presuntos delitos, entre ellos peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

En su momento, el jerarca aseguró que como los hechos que se le achacan son de antes de convertirse en ministro, si el asunto era elevado a juicio, él renunciaría a su inmunidad para ser investigado.

La mayoría de los magistrados no están contentos con la decisión del ministro de no renunciar a su inmunidad. Foto: Archivo.

Y si bien el proceso aún está en curso, como al día de hoy Campos no ha querido renunciar al fuero, a más de un magistrado no le gustó y cambiaron de parecer.

Tal es el caso de la magistrada Iris Rojas, quien le dejó clarito por qué no estaba de acuerdo.

“Yo normalmente he votado a favor de estos permisos. Sin embargo, don Gerald había dicho que cuando el asunto de él fuese elevado a juicio, él iba a ponerse a la orden de los Tribunales de Justicia, lo que no hizo. Entonces, en consecuencia, a mí me parece que no es conveniente”, aseguró.

El resto de magistrados que votaron en contra aseguraron que este tipo de permisos se prestan para malos entendidos, amenazan la imparcialidad e independecia judicial y, son un problema porque politizan al Poder Judicial.

Ahora, ¿qué opciones les quedan? En realidad solo hay dos, ya que Campos se encuentra entre la espada y la pared.

La primera opción sería renunciar al ministerio y volver al OIJ, perdiendo su inmunidad, y quedando expuesto a ser procesado por la vía penal.

La segunda opción es que renuncie al OIJ, se mantenga como ministro y su proceso judicial lo lleve el fiscal general, Carlo Díaz.

En ese caso se le puede solicitar a los diputados de la Asamblea levantar el fuero para que sea investigado.