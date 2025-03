Mujer que denunció a Mauricio Batalla contó las cosas que, supuestamente, le decía cuando la esposa estaba cerca

Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, presuntamente, habría acosado sexualmente a la mujer que lo denunció; incluso, cuando su esposa estaba a pocos metros de ellos.

En la declaración que la afectada hizo cuando presentó la denuncia, en octubre del 2022, narró las cosas de las que asegura haber sido víctima y algunas parecieran increíbles.

Mauricio Batalla habría presuntamente acosado a mujer cuando su esposa estaba cerca. (Yirem Altamirano)

Ella narró que cuando se dio la inauguración del restaurante, que no fue apenas lo abrieron, sino tiempo después, ya se había dado un presunto episodio de acoso en una bodega en donde Batalla la habría metido para tocarle las nalgas, las piernas y la espalda, y pasarle la lengua por la cara. No obstante, poco tiempo después se dio otro hecho bastante incómodo.

“Aproximadamente, 15 días después de lo que pasó en la bodega, era la inauguración del restaurante... Ese día Mauricio tomó mucho y se embriagó, yo estaba trabajando en la barra y Mauricio me decía que fuéramos a bailar; la esposa de Mauricio estaba en el restaurante con él, yo no le respondía y Mauricio se acercó a la barra y me tiró un billete de veinte mil colones, se me acercó y me dijo que le diera un beso, que cuando terminara el evento él me llevaría a mi casa. Cuando terminó el evento, se ofreció a llevarnos a mi hermana y a mí, pero yo le dije que no y nos fuimos en Uber.

El exministro llevó a un arreglo con la denunciante y evitó juicio. (Rafael Pacheco)

“Siempre que Mauricio llegaba al restaurante, me decía cosas como que me quería dar un beso, que yo estaba muy buena, que nos perdiéramos; incluso, cuando él llegaba con la esposa, me enviaba mensajes ‘quiero un beso suyo’, ‘qué guapa se ve hoy’, pero no se me acercaba por la esposa. En ocasiones se emborrachaba y llegaba a buscarme para decirme cosas, como hoy está muy rica, qué rico pasarle la lengua por todo lado, que ahora me iría a dejar y que nos íbamos a perder. Yo nunca le decía nada porque me daba miedo que la esposa se enterara y creyera que yo era la culpable”, relató la denunciante.

La denuncia de la mujer escaló bastante y hasta fue fijada una fecha de juicio, pero al final ella y Batalla llegaron a un acuerdo. Al parecer, él le pagó 3 millones de colones a cambio de que ella pidiera que se archivara la denuncia, por eso no se llevó a cabo el juicio.