Nueva ley podría meter en problemas a más de un político investigado por corrupción

El diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio, presentó este lunes 17 de febrero un proyecto de ley que podría meter en problemas a más de una persona que le gusta saltarse la ley.

El diputado propuso que, a partir de ahora, el plazo de prescripción de todos los delitos de corrupción se aumente a 25 años y no se mantenga en 10, como establece la ley actual.

Con este cambio, las investigaciones por corrupción podrán ser más profundas y tener mayor impacto.

Según nos explicó Robles en entrevista, hoy en día existen ciertas dudas en torno a cuánto pueden llegar a durar estos procesos de denuncia.

“Al no tener un plazo establecido, la preocupación que existe es que las personas podrían quedar en un limbo y, pasar todas sus vidas en un procedimiento judicial que no se resuelve”, explicó.

LEA MÁS: Costa Rica mejoró en índice sobre corrupción, pese a casos que se siguen destapado

Es por eso que el asambleísta, así como el resto de la fracción del Frente Amplio, se unió a los diputados de Liberación Nacional, Monserrat Ruíz, José Joaquín Hernández y Dinorah Barquero, y a las diputadas independientes, Kattia Cambronero y Gloria Navas, para crear este proyecto de ley.

“Lo que tomamos como razonamiento es que el tope de diez años es un poco limitado”

“Hoy, estamos viendo en el ejercicio público, que hay gente que comete delitos de corrupción y pueden pasar varias cosas: se van diez años del país y después dicen que le dieron ganas de comer tamales y regresan al país cuando ya está prescrito”.

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, fue el encargado de presentar este proyecto de ley.

“También, podrían suceder procesos, como los que estamos viviendo, en los que hay mucha gente de supremos poderes que está siendo denunciada por delitos de corrupción y, estos delitos se vuelven muy difícil investigar porque tienen inmunidades políticas”.

Sin trabas

Para nadie es un secreto que levantar la inmunidad puede llegar a ser un proceso sumamente engorroso y, mientras se tramita la solicitud, el tiempo de prescripción sigue corriendo.

Es en estos casos donde esta ley podría ayudar.

“No sabemos si va a suceder o no va a suceder, no sabemos si la Asamblea Legislativa va a levantar esa inmunidad o no y, mientras tanto, el plazo de tiempo sigue corriendo”.

“Esta ley haría que, por ejemplo, delitos que se cometieron en el cargo puedan pasar bien, bien, cuatro, ocho o doce años y seguir vigentes”.

LEA MÁS: Caso Diamante podría caerse y alcaldes no recibirían castigo por terrible error de una jueza

Es importante aclarar que la ley actual establece que el plazo de prescripción para delitos de corrupción sea de dos veces la sentencia máxima, por ende, el plazo de prescripción va desde los 3 hasta los 24 años, dependiendo del delito.

Con esta ley, se haría un cambio en el Código Procesal Penal, para que el plazo quedara fijo en 25 años, pero, ¿por qué ese plazo?

“Lo establecimos de acuerdo a lo que la legislación ha establecido para otros casos”, aclaró el diputado Robles.

LEA MÁS: Arrestan a alcalde y vicealcaldesa de Mora, que estarían metidos en gran chanchullo

“Partimos de que, en delitos de violencia sexual, se establecieron 25 años y que ya fue un proceso, digamos, discutido para llegar a ese monto, nos da un marco de referencia”.

“No quisimos ponernos a inventar un monto para unos, un monto para otros, sino partir de lo que ya está”, concluyó.