No lo digo por esta, siempre lo he pensado. Las comparecencias e investigaciones que hacen las comisiones de la Asamblea Legislativa me parecen una completa pérdida de tiempo y la de este miércoles con el fiscal general de la República, Carlo Díaz, me lo confirmó.

El fiscal fue convocado por los diputados chavistas a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para exigirle cuentas sobre los procedimientos relacionados con las múltiples denuncias que había realizado Camilo Rodríguez, asesinado por sicarios el 16 de noviembre.

Kattia Calvo fue la diputada que más politizó el asesinato de Camilo Rodríguez y se mostraba orgullosa al hacerlo. (Aarón Sequeira/La Nación)

Fueron casi tres horas de circo, de un show político de lo más barato, y ahí se pueden meter a todos los diputados que participaron, tanto los oficialistas como los de la oposición.

Llevar a Carlo Díaz, una de las personas más ocupadas de Costa Rica por la situación de violencia en la que vivimos actualmente, a que pierda el tiempo y vea en primera fila cómo los diputados quieren politizar el asesinato de Camilo Rodríguez, me parece de lo más bajo.

Porque en eso se convirtió la comparecencia: de un lado, Kattia Calvo, pegando gritos, del otro, Sigrid Segura, respondiendo, que por más que lo haga con educación no quita que también está politizando el tema.

Al final, en las dos horas y cuarenta y cinco minutos que duró la comparecencia, lo que menos se habló fue del asesinato de Camilo Rodríguez.

Ver cómo celebraban sus intervenciones los diputados del Frente Amplio también fue bastante penoso. (Aarón Sequeira/La Nación)

Se dedicaron a tirarse culpas, a reproducir videos de Camilo. El oficialismo reprodujo los videos en los que hablaba de Díaz; la oposición, los videos en los que Camilo decía que en Casa Presidencial lo querían matar. Eso fue aquello: un pleito de Twitter o Facebook. En ese nivel están nuestros diputados.

Eso sí, pude confirmar que los diputados no saben nada de leyes. Al menos Gonzalo Ramírez, porque Carlo le tuvo que explicar por qué el fiscal general tuvo que ir al CACCO personalmente a atender las denuncias de tortura.