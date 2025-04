Óscar Arias reveló la fuerte figura estadounidense que lo convenció de volver a la política

Óscar Arias, expresidente de la República, dio a conocer que estaba listo para dejar el mundo de la política atrás, pero, que hubo una figura que lo incentivó a volver.

La vida política de Óscar Arias pudo haber sido mucho más corta, de no ser por un personaje muy famoso de los Estados Unidos. Foto: John Durán (John Durán /John Durán)

Durante la conferencia de prensa que dio para referirse a la cancelación de su visa, Arias reveló que el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, lo convenció para formar parte de las elecciones presidenciales del 2006.

Al parecer, el exmandatario gringo le pidió ayuda para lograr que en Costa Rica se aprobara el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica.

“Cuando yo decidí aceptar la candidatura para volver a luchar por la Presidencia, casi que un 75% de los costarricenses estaba en contra. Yo acepté ese reto porque el precio que hubiésemos pagado por quedarnos fuera del TLC, como único país centroamericano, hubiese sido muy elevado”, aseguró.

Según dijo, esta decisión logró que el país estableciera una buena relación con los Estados Unidos.

Cancelada

El día de ayer, 1 de abril, se dio a conocer que el gobierno gringo canceló la visa del premio Nobel de la Paz.

Durante la conferencia de prensa, Arias aseguró que no sabe cuál fue la razón, pero, dijo que si se trata de algún tipo de represalia por sus recientes declaraciones sobre el presidente Donald Trump, no va a dejar que esto lo detenga.

Óscar Arias se refirió a la cancelación de su vida y dio a entender que podría ser una represalia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo no sé si el hecho de que me hayan quitado la visa, es producto de una represalia.

“Yo digo lo que pienso, escribo lo que digo y el mundo entero sabe lo que pienso sobre muchos de estos temas. Si alguien quiere usar una represalia para silenciarme, obviamente, no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer el daño para que no pueda viajar”, sentenció.

“No sé cuál fue la razón, pero la acepto como una decisión a la que tiene derecho el gobierno de Washington”, concluyó.