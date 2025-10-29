Partido Liberal Progresista reanuda su campaña electoral tras accidente de Eli Feinzaig

El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció que reanudará la campaña electoral a partir de este miércoles 29 de octubre, tan solo unos días después del accidente de tránsito que tuvo el diputado y candidato presidencial Eli Feinzaig.

La agrupación informó que, durante unos días, la campaña estará a cargo de los candidatos a las dos vicepresidencias, Tania Molina y Gabriel Zamora, mientras el diputado se recupera de la cirugía que le realizaron el sábado 25 de octubre, que corrigió una fractura en su esternón.

“Esta decisión se toma con la convicción de continuar trabajando por una Costa Rica sin miedo, honrando el esfuerzo y los valores que guían este proyecto político”, indicó el PLP.

El PLP anunció que reanudará su campaña tras el accidente de tránsito que sufrió Eli Feinzaig el viernes en Palmares. Foto: Mayela López (Mayela López)

El candidato presidencial también se ausentará de la Asamblea Legislativa por unos días.

Eli Feinzaig, agradecido por el apoyo

El diputado y candidato presidencial, Eli Feinzaig, agradeció a la ciudadanía por el apoyo que ha recibido en los últimos días, tras el accidente que tuvo en Palmares, en el cual murió su asesora, Ericka Benavides y resultaron heridas otras dos personas.

“Agradezco profundamente el apoyo y los mensajes de cariño que he recibido. Sigo todavía muy afectado por todo lo que ha pasado, pero evolucionando bien de la operación. Espero pronto reincorporarme y continuar este camino con más fuerza y convicción que nunca. Les pedí a mis vicepresidentes que durante estos días tomaran el relevo con la misma fuerza que lo haría yo”, dijo.

El lamentable accidente de tránsito ocurrió el viernes 24 de octubre en Palmares, mientras Eli Feinzaig, junto con su asesora y el chofer Fabián Cascante, se dirigían a una entrevista en el norte del país.

Los candidatos a las dos vicepresidencias, Tania Molina y Gabriel Zamora, estarán a cargo de la campaña del PLP, mientras Eli Feinzaig se recupera del accidente. (Cortesía/Cortesía)

El pickup en el que viajaban chocó contra un camión. Ericka Benavides murió en la escena y el diputado y los dos choferes fueron trasladados a diferentes centros médicos.

Luego, Feinzaig fue trasladado al hospital Metropolitano en Santa Ana, después de que fuera valorado en un centro hospitalario en San Ramón. Su chofer fue llevado al Hospital México.

