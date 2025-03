Pilar Cisneros dijo lo que piensa sobre lo que pasó con Mauricio Batalla y mandó buenos filazos

La diputada Pilar Cisneros habló sin pelos en la lengua del caso de Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, y quien se mostraba como un potencial candidato presidencial del oficialismo.

La Teja contactó a Cisneros para preguntarle si es cierto el rumor que se decía de que Batalla era el posible candidato presidencial que ella impulsaba y se sacudió.

Pilar Cisneros dice lo que piensa de Mauricio Batalla y su caso. (Archivo)

“Yo no ‘impulso’ a nadie. Quien quiera aspirar, tiene que ganárselo. Aquí no hay amigos ni amigotes, aquí hay gente talentosa, valiente y patriota que quiera cambiar a este país”, expresó.

También le preguntamos a Cisneros qué piensa de la decisión que tomó Batalla de alejarse de la política.

“Lo comprendo. No quiere exponer a su familia al escarnio de la prensa, ni afectar la continuidad del rodriguismo, ni validar las continuas y sospechosas ‘filtraciones’ de la Fiscalía y del Poder Judicial a la prensa, ¿casualidad?“, manifestó.

La diputada cuestiona por qué esta información salió a la luz precisamente en este momento.

“Eso tendría que preguntárselo a Carlo Díaz. Probablemente, el escritorio de Carlo Díaz tiene un montón de grandes huecos por donde los expedientes se filtran, curiosamente a la prensa, que es absolutamente hostil, y que rivaliza con este gobierno.

“¿Por qué decidieron filtrarlo ahora? no sé, lo que a mí me queda claro es que Mauricio Batalla no tenía ninguna certeza de que iba a estar ni en la fórmula presidencial del futuro gobierno, ni en ningún puesto, que yo sepa”, manifestó.

Mauricio Batalla dice que él es inocente. (Alonso Tenorio)

Este miércoles, Batalla se desligó de la política luego de que se diera cuenta de que su caso había llegado a los medios de comunicación y sería publicado.

“Me enteré de que en las últimas horas se han filtrado a la prensa, canalla, extractos de un expediente judicial del pasado de mi vida personal... Como no pudieron sacar absolutamente nada malo en mi gestión en la función pública, tuvieron que rebuscar en mi vida pasada donde enfrenté un proceso, sí, pero donde los tribunales me declararon inocente de todo cargo.

“No voy a permitir que el estado oscuro y profundo que capturó nuestras instituciones para mantener sus privilegios, me utilice en un intento fallido para desprestigiar un movimiento que desea limpiar nuestra patria bendita. Es por esta razón que por el amor que le tengo a Costa Rica y a mi familia es que he decidido apartarme de la vida política por el tiempo que Dios considere necesario”, posteó Batalla en su cuenta de Facebook.

Pese a que él dice que fue declarado inocente, en realidad lo que pasó es que concilió con la denunciante, presuntamente le pagó 3 millones de colones y por eso ella pidió que se archivara la denuncia, así que no hubo juicio.