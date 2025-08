Pilar Cisneros está en contra de lo que acaba de hacer Nayib Buleke y no esconde lo que piensa

Pilar Cisneros está en contra de lo que acaba de hacer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su país.

La diputada fue clara y contundente en decir que ningún demócrata podría apoyar semejante cosa.

Pilar Cisneros está en contra de algo que hizo Nayib Bukele. (John Durán)

Y es que el jueves pasado en El Salvador se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, la cual también amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral.

Eso quiere decir que ahora Bukele podría ser presidente indefinidamente, si así lo quiere y si así lo elige el pueblo.

El problema con ese tema es que esa ha sido la puerta para que la dictadura entrara a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Además, Rodrigo Chaves admira a Bukele y no ha escondido que quiere imitarlo en muchas cosas como por ejemplo, quitarle derechos a los privados de libertad, construir una mega cárcel y también conseguir 38 diputados en las próximas elecciones para modificar la Constitución Política y permitir la reelección presidencial continua una única vez.

Bukele logró que se aprobara la reelección presidencial indefinida. (José Cordero)

Según dicen los expertos, al igual que se veía venir en El Salvador, eso podría abrir la puerta en Costa Rica a la peligrosa reelección indefinida y con ello a una dictadura.

Cisneros reconoce que eso no le haría bien a nadie.

“Nadie que se considere un verdadero demócrata puede estar de acuerdo con una reelección indefinida de un presidente de la República, ¿qué significa eso?, que ese presidente puede lanzarse a la presidencia las veces que quiera, una, dos, tres, cuatro, cinco, indefinido.

“Lo que yo he dicho y estoy totalmente de acuerdo es en que haya reelección presidencial por una sola vez continua, ¿qué significa eso?, que si usted ha sido un buen presidente, que si tiene un buen equipo de gobierno y que si vuelve a postular su nombre para la presidencia pueda quedarse no cuatro años, sino ocho y después de eso se va para su casa y se acabó“, dijo Cisneros.

Bukele ha recibido muchas críticas internacionales por lo que logró aprobar. (José Cordero)

La diputada oficialista reconoce que una democracia debe tener alternancia en el poder.

“Repito, ninguna persona que se considere un verdadero demócrata estará de acuerdo en apoyar una reelección indefinida para un presidente de la República, eso no es democracia, la democracia se basa en la alternancia del poder”, aseguró.

La Teja le consultó a Cisneros si ella se apartaría del Chavismo si se llegara a dar el caso Rodrigo Chaves tratara de aprobar la reelección indefinida.

“Yo no le puedo consultar supuestos, no le puedo contestar cosas que no han ocurrido y que estoy segura no van a ocurrir.

“Ni hoy, ni ayer, ni nunca estaría de acuerdo en una reelección indefinida de ningún presidente por más bueno, por más santo y por más afín que sea”, enfatizó.