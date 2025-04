Pilar Cisneros le bajó el piso a Álvaro Ramos al decir lo que piensa de él

La diputada Pilar Cisneros dijo este lunes a La Teja lo que piensa de que Álvaro Ramos haya ganado la convención del Partido Liberación Nacional (PLN) y se convirtiera así en el candidato presidencial de la agrupación política.

La jefa de fracción del oficialismo usó palabras muy duras para decir lo que piensa del verdiblanco, pese a que él formó parte del gobierno de Rodrigo Chaves durante un tiempo.

Pilar Cisneros dice que Álvaro Ramos no tiene la capacidad para gobernar el país. (Asamblea Legislativa)

“Bueno, ya el PLN tiene candidato. Veremos qué sigue y con cuáles ideas atraerá votantes.

“(Es) un político tradicional sin la capacidad para sacar adelante este país”, manifestó.

Al consultarle a Cisneros por qué piensa eso, si en algún momento Rodrigo Chaves creyó en él y hasta formó parte del gobierno como presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ella sin tapujos dijo que los decepcionó.

“Sí (creímos en su capacidad) y rápidamente nos defraudó, por eso lo echaron”, manifestó.

Cuando Ramos lideró la Caja tenía muy clara su visión de trabajo y nunca coincidió con Chaves. La gota que derramó el vaso y causó el despido de Ramos fue la decisión de ejecutar un aumento de salario para los trabajadores de la Caja, que estaba pendiente desde hacía años.

Desde entonces, Ramos se ha convertido en una figura contraria al chavismo que ha ido ganando fuerza con el tiempo.

Ramos le ganó por "goleada" a los otros precandidatos del PLN. (Albert Marín)

Este domingo, en el discurso que dio el candidato liberacionista después de que se dieran a conocer los resultados, mandó unos cuantos filazos.

“Este es el primer paso para liberar a Costa Rica de ese liderazgo tóxico, para liberar a Costa Rica de esos discursos de odio y de miedo que a nada nos llevan. Es el primer paso para construir una Costa Rica que sí resuelve los problemas, una Costa Rica unida que busca los puntos en común”, expresó Ramos.

Al consultarle a Pilar sobre los discursos de odio que mencionó Ramos, ella defendió al gobierno.

“No hay ningún discurso de odio. Hay un discurso de crítica directa al mal funcionamiento de los poderes del estado y de algunas instituciones. Y con pruebas contundentes.

“¿Decir que no están haciendo su trabajando es odio? No, no lo es y nunca lo será“, expresó.