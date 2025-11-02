Pilar Cisneros reveló por qué almuerza con Rodrigo Chaves los viernes, dónde lo hacen y de qué hablan

Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves almuerzan juntos los viernes. Lo hacen para hablar sobre temas relacionados con proyectos de ley, asuntos de la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, así lo explicó Cisneros.

Este último viernes, por ejemplo, los dos fueron vistos saliendo del restaurante Limoncello, en el barrio La California, donde también almorzó el periodista de OPA, Douglas Sánchez. El comunicador asistió al restaurante con su compañero Jorge Obando, conocido como Koki.

El presidente Rodrigo Chaves y la diputada Pilar Cisneros almorzaron el viernes pasado en Limoncello. (Alonso Tenorio)

Cisneros asegura que la presencia de Sánchez en el restaurante fue una casualidad y que ni siquiera se vieron.

“Efectivamente, todos los viernes que él puede (Rodrigo Chaves) y yo puedo, o sea, si coincidimos, salimos a almorzar a diferentes restaurantes. Siempre en público y generalmente la regla que tenemos es que un viernes él escoge y otro viernes yo escojo en cuál restaurante. Don Rodrigo y yo, prácticamente el 90% de los viernes, salimos a almorzar y hablamos de todo, de la política, de la Asamblea Legislativa, de los proyectos prioritarios, de todo un poco”, dijo a La Teja la diputada oficialista.

Pilar Cisneros dice que habló con Chaves de los proyectos que tramitarán en sesiones extraordinarias. (Asamblea Legislativa)

“Esta vez él escogió Limoncello y bueno, nosotros estábamos arriba, parece que Douglas y Koki llegaron abajo, ni siquiera los vimos o yo ni siquiera sabía que estaban ahí... Pidan los videos del restaurante o entrevisten a los meseros para ver si en algún momento nos vieron juntos”, agregó Cisneros.

Al consultarle a la legisladora qué temas específicos conversaron este último viernes, comentó que sobre todo hablaron de los proyectos de ley que convocará el gobierno en las sesiones extraordinarias que arrancarán este lunes 3 de noviembre, ya que durante los próximos tres meses será el Ejecutivo el que tendrá el control del Congreso.

El presidente fue quien eligió almorzar en ese restaurante. (John Durán)

“Hablamos de todo un poco. Yo le diría que el 80% de la reunión fue para hablar de los proyectos que vamos a convocar, o que ya convocamos para las sesiones extraordinarias. ¿En qué queremos avanzar? Por ejemplo, jornadas 4x3, Crucitas, armonización eléctrica.

“Yo, como jefa de fracción, lo mantengo informado de las cosas que están pasando en la Asamblea. Obviamente, es una conversación distendida entre la jefa de fracción del oficialismo y el presidente la República, como es muy usual”, aseguró Cisneros.