PLN le responde a Pilar Cisneros luego de que ella hablara muy mal de Álvaro Ramos y su candidatura

El Partido Liberación Nacional (PLN) le respondió a la diputada Pilar Cisneros luego de que ella hablara muy mal de Álvaro Ramos y su candidatura presidencial.

Miguel Guillén, secretario general del PLN, le mandó un mensaje sin pelos en la lengua a Cisneros.

LEA MÁS: Pilar Cisneros le bajó el piso a Álvaro Ramos al decir lo que piensa de él

El PLN defiende a Álvaro Ramos de las críticas de Pilar Cisneros. (Rafael Pacheco)

Este lunes, la diputada dijo a La Teja que Ramos es un político tradicional sin la capacidad para sacar adelante este país.

LEA MÁS: Álvaro Ramos: el niño sordo que sorprendió a todos, ahora es el candidato presidencial del PLN

También dijo que el gobierno en algún momento creyó en su capacidad, pero que los “defraudó” y por eso lo echaron.

Guillén defendió a Ramos y aseguró que Cisneros está muy equivocada.

Miguel Guillén le contestó a Pilar Cisneros sin pelos en la lengua. (Alonso Tenorio)

“Las palabras de doña Pilar Cisneros, más que una crítica, revelan una visión empobrecida de la política, cree que el país puede ser gobernado como si fuera una red social, a golpe de furia y eslogan.

LEA MÁS: Álvaro Ramos tiene dos curiosos agüizotes, ¿se imagina de qué tratan?

“Álvaro Ramos no es una improvisación. Es un líder sereno, brillante, que por sus destacados años de servicio público, de estudio riguroso y de compromiso silencioso ha sobresalido. No vino a incendiar los puentes, sino a reconstruir los que el chavismo se empeñó en dinamitar”, aseguró el liberacionista.

Ramos ganó la convención sin despeinarse. (José Cordero)

Guillén también dijo que la forma en la que Ramos salió del gobierno demuestra que no se rinde ante el populismo.

“Decir que defraudó es olvidar que el país no se gobierna con pulsos personales o con intrigas, sino con instituciones, soluciones innovadoras, diálogo y visión de largo plazo. Álvaro ha sido, en medio del ruido, una voz que no se rinde al populismo ni al espectáculo. Y eso, aunque no se celebre en las plazas digitales, es exactamente lo que Costa Rica necesita: menos vanidad y más vocación”, manifestó.