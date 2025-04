¿Por qué la esposa de Álvaro Ramos no lo acompaña en sus eventos? La razón le duele mucho

Álvaro Ramos y su esposa, Cristie Castro, tienen una historia de amor digna de un cuento de hadas.

Es esa clásica historia de amor a primera vista en la que la distancia se interpuso (Álvaro se fue a Estados Unidos para estudiar un doctorado), pero el amor, a través de cartas de correo, perduró.

Álvaro Ramos y Cristie Castro se conocen desde el 2006 y ahora tienen dos hijas: Mariana y Fátima. Foto: Cortesía de Cristie Castro. (Cortesía de Cristie Castro)

Por esa razón, es que llama muchísimo la atención que durante toda esta precampaña electoral, incluida la celebración de la victoria el domingo 6 de abril, Crisie no se haya visto por ningún lado.

En una entrevista con La Teja, Ramos se confesó y nos contó que hay una razón por la cual ella no lo puede acompañar.

“Sí, hay una razón de mucho peso: ella es una profesional muy especializada, muy activa, y tiene un puesto en un organismo internacional”, nos explicó.

Eso sí, por temas de seguridad, prefirió no revelar el nombre de la empresa.

“En ese puesto enfrenta muchísimas limitaciones para la participación electoral. Como esta era una precampaña, prácticamente, todas las actividades tenían un fin electoral.

“Sí, hemos previsto que para la campaña, que muchos de los espacios públicos no son necesariamente entendidos como una participación electoral, ella sí estaría presente.

Álvaro Ramos se confesó con La Teja en una entrevista que pronto podrá encontrar en todos nuestros canales. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“​Pero, hubo muy pocos espacios donde ella pudiera participar, pero me ha apoyado muchísimo. Se ha recargado la pobre con el cuido de las niñas, además trabaja tiempo completo en el organismo internacional. Entonces estoy muy agradecido con ella por el enorme esfuerzo que ha hecho", reconoció.

Ahora, Ramos también nos contó que ha sido una por otra. Si bien está dispuesto a no tenerla a su lado para no afectar su trabajo, eso no quita que le duela muchísimo que ella no lo acompañe.

“No ha sido agradable, pero bueno, son sacrificios que la familia hace”.

“Además, vamos a ver, hay un riesgo de que esto (la campaña electoral) no salga bien, y la que está haciendo el sostén de la familia es ella.

“Pero, ella tiene derecho a ser una profesional que se desarrolla con plenitud, porque es extraordinariamente capaz, y a mí me dolería mucho que pierda esos espacios de desarrollo profesional”.

