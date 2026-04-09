Pueblo Soberano marca la cancha y hace importante anuncio sobre lo que hará el próximo 1 de mayo

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) hizo este jueves un importante anuncio que marca la cancha para el próximo 1 de mayo, cuando se elija el Directorio Legislativo.

La agrupación política anunció que el Directorio del Congreso estará conformado únicamente por diputados de su fracción política.

PSSO ocupará todo el directorio legislativo. (Alonso Tenorio)

Y es que las 31 diputaciones con las que contará en la próxima administración le permiten elegir con toda tranquilidad la totalidad de los cargos, sin necesidad de buscar apoyo con otras fracciones legislativas.

Según lo informado por el PPSO, estos serían los nombres de quienes dirigirán la Asamblea durante el primer año de labores.

Yara Jiménez sera la presidenta de la Asamblea Legislativa. (John Durán)

- Presidenta: Yara Jiménez

- Vicepresidenta: Esmeralda Britton.

- Primera Secretaría: Gerald Bogantes.

- Segunda Secretaría: Reynaldo Arias

- Primera Prosecretaría: Kattia Mora.

- Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz.