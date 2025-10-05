Proyecto de jornadas 4x3 tendrá votación decisiva este lunes en la Asamblea Legislativa

Este lunes 6 de octubre los diputados definirán el futuro del proyecto de jornadas 4x3. (Shutterstock)

Este lunes será un día crucial para el proyecto de jornadas 4x3.

Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron el jueves pasado ante el Directorio en el Plenario una la moción que busca una vía “ultra rápida” para la polémica iniciativa y será este 6 de octubre cuando la voten, así lo decidieron los jefes de fracción de las bancadas políticas.

Los socialcristianos querían votarla el propio jueves, pero los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) dijeron que querían analizar la moción y pidieron tiempo hasta este lunes.

Se supone que esta semana los legisladores retomarán la discusión del proyecto de jornadas 4x3, es decir, volverán a sesionar en las mañanas y tardes para votar las cientos de mociones que faltan todavía para poder votar la iniciativa.

El Partido Unidad Social Cristiana presentó una moción para acelerar la aprobación del proyecto. (Shutterstock)

Ahora bien, según el acuerdo, la moción propuesta del PUSC se verá en la sesión ordinaria de la tarde.

Esa moción lo que busca es enviar un nuevo proyecto de jornadas 4-3, presentado la semana anterior la socialcristiana Daniela Rojas, a una comisión especial que tendría tres semanas para dictaminar.

El texto incluye las reglas del procedimiento, sobre todo en la presentación de mociones, ya que solo se permitirá una por diputado, con la intención de agilizar el proceso.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la moción?

Para que eso pase en la votación se necesitan al menos 38 votos a favor. En caso de que sí se dé ese escenario, inmediatamente presentarán otra moción para dejar sin efecto la vía rápida en el plenario del proyecto que se analiza actualmente.

El PLN y el Frente Amplio expresaron dudas sobre el nuevo texto propuesto por el PUSC. (Mayela López)

Ya los diputados del Partido Frente Amplio anunciaron que votará en contra de la propuesta socialcristiana y el PLN dijo tener serias dudas.

El nuevo proyecto, que se tramitará bajo el expediente 25.224, lo hizo la diputada Daniela Rojas, quien también había presentado el que se analiza actualmente y ambos son similares.

Eso sí, incluye recomendaciones de algunos diputados, como dejar claro que no serán sujetos de las jornadas ampliadas las actividades agrícolas o de construcción, se mejoran las definiciones y se incluye un 21% más de salario en la jornada mixta.

Lo que no incluye el nuevo proyecto es la propuesta del PLN que se aprobó en texto sustitutivo para que los trabajadores voten y sean los que decidan si la empresa ingresa al régimen de jornadas de 12 horas.

La diputada Rojas comentó que Liberación puede buscar incluirlo mediante moción.