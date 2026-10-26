Pueblo Soberano reacciona a elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte y manda fuerte mensaje

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) reaccionó al nombramiento de Patricia Vargas como nueva presidenta del Poder Judicial.

La diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos del Congreso, fue de las primeras en referirse al tema.

Marta Esquivel mandó mensaje por nombramiento de Patricia Vargas. (Esteban Rojas)

“En primer lugar, una felicitación a doña Patricia Vargas, a quien conocí trabajando en el Poder Judicial. Creo que es una profesional con altísimo grado técnico de conocimiento y espero que ese profesionalismo se transforme también en adecuadas negociaciones y conciliaciones en temas incluso a nivel presupuestario.

“Creo que es una persona muy capaz, pero creo que hoy el pueblo de Costa Rica debe ser un ejemplo en el mundo de que tenemos tres mujeres a cargo de los tres supremos poderes. De verdad que a mí eso me halaga muchísimo, como mujer, como ciudadana, y lo más hermoso es que no entran por cuotas, entran porque ellas tienen los requerimientos para estar en cada uno de esos cargos”, expresó Esquivel.

Marta Esquivel envió un fuerte mensaje sobre nombramiento de Patricia Vargas

Un ejemplo para el mundo

La legisladora oficialista destaca el ejemplo que esta elección da a nivel mundial.

“Yo estaba consultando si en el mundo se ha dado algo similar y todavía no hemos encontrado.

“Ojalá que alguien nos diga si en el mundo moderno donde profesamos la igualdad de género, tenemos una situación como esta. Que Costa Rica sea el primero es un elogio y un reconocimiento a nivel mundial del esfuerzo que se ha hecho por la verdadera equidad de género”, agregó Esquivel.

Antonio Barzuna espera que Vargas baje la mora judicial. (Esteban Rojas)

Por su parte, el también oficialista Antonio Barzuna dijo que respeta la decisión tomada por la Corte Plena. Él también forma parte de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.

“Ojalá doña Patricia Vargas pueda solucionar los problemas de mora que hay, sobre todo en casos de estafa que hay en este país”, expresó.

Barzuna dijo que él mismo ha sido víctima de estafa y por eso es un tema que le interesa tanto.