PUSC ya tiene a su candidato oficial para las elecciones presidenciales 2026

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), oficialmente, tiene a su candidato para las elecciones presidenciales del 2026.

Se trata de Juan Carlos Hidalgo, expresidente de la agrupación. Resulta que él fue el único en presentar la candidatura en el periodo establecido, saltándose la necesidad de realizar elecciones internas.

12/01/2025 Hotel Corobicí, Juan Carlos Hidalgo, presidente del PUSC lanza precandidatura por el PUSC ( Partido Unidad Social Cristiana ), fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

En sus redes sociales, Hidalgo confirmó la noticia y dio su primer mensaje como el único --por el momento-- candidato oficial a la presidencia por algún partido político.

“¡Es oficial! Asumo con gratitud, responsabilidad y compromiso la candidatura a la presidencia por nuestro partido. Costa Rica necesita un liderazgo que brinde resultados concretos. Costa Rica necesita unidad. Costa Rica necesita un cambio efectivo”, se lee en la publicación.

“¡Vamos con todo para recuperar la seguridad, el empleo y la esperanza para nuestra gente!“.

LEA MÁS: Diputados recortan gasto estatal para las elecciones presidenciales 2026

Según adelantó, su plan de gobierno va a estar basado en cuatro ejes: seguridad, empleo, costo de vida y movilidad.

Para cada uno de estos ejes, ya tiene mapeadas ciertas propuestas.

Por ejemplo, en temas de seguridad, quiere que se aumente el número de oficiales.

Mientras que para temas de empleo, una de sus iniciativas gira en torno a mejorar las oportunidades laborales fuera del Gran Área Metropolitana.

Solito

El día de ayer, jueves 13 de febrero, se anunció que Douglas Soto, abogado y uno de los nombres que más sonaban para hacerle frente a Hidalgo, no iba a participar de las elecciones internas.

Soto compartió un video en el que aclaró las razones por las cuales decidió no presentar su precandidatura

Douglas Soto descartó participar de las elecciones internas del PUSC. Foto: Archivo.

“No seré parte de la supuesta convención interna del Partido Unidad Social Cristina, que no supo escuchar las necesidades de los ciudadanos, que no permitió la renovación de sus estructuras, protegiendo a los mismos de siempre, en beneficio de sus intereses personales, que no ha sabido escuchar a los jóvenes. Pero, sobre todo, un partido que no ha sido vehemente en sus actuaciones en la lucha contra la corrupción”, dijo.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo, precandidato del PUSC, se agarró de viejos conocidos para arrancar campaña

Por si fuera poco, presentó su renuncia al PUSC, anunciando que va a liderar un nuevo proyecto para “construir una nueva forma de hacer política (...) sin compromisos, sin clientelismo y sin cálculos políticos”.​

Las elecciones presidenciales de 2026 se estarán celebrando el domingo 1º de febrero.