¿Qué podría pasarle a Costa Rica si se niega a recibir más migrantes?

A Estados Unidos no le gusta que le digan que no, eso quedó clarísimo hace unas semanas cuando se dio a conocer que esa nación ordenó un “castigo” contra Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro se negó a recibir los migrantes que enviaría el país norteamericano.

El golpe fue directo, los trámites de visas para los colombianos que buscaban viajar a Estados Unidos iban a ser cancelados a partir del lunes 27 de enero de 2025. Ante la advertencia, Petro no tuvo más opción que echar para atrás y aceptar a los migrantes; luego de eso, los norteamericanos anunciaron que el trámite de las visas ya no se iba a suspender, sino que seguirían con normalidad.

Aún faltan que lleguen más migrantes a Costa Rica. (Alonso Tenorio)

¿Podría pasarle a Costa Rica algo similar si llegara a negarse a recibir migrantes enviados por Estados Unidos?

El jueves pasado llegaron al país 135 migrantes enviados por Estados Unidos, que son originarios de países de Europa, Asia y África. Ellos permanecerán en el CATEM (en la zona sur del país) mientras se hacen los trámites para ser devueltos a sus países.

El vuelo humanitario llegó luego de que el presidente Rodrigo Chaves aceptara recibir 200 migrantes. Se espera que en los próximos días o semanas lleguen los que faltan para completar los 200.

Los colombianos se iban a quedar sin tramitar visas por no aceptar migrantes. (Shutterstock)

Carlos Murillo, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, dijo que, efectivamente, si Costa Rica se pone en cosas y se niega a aceptar más migrantes, podría correr la misma suerte que Colombia.

“El estilo de la administración Trump siempre golpea la mesa y exige que se cumplan las cosas tal y como él las establece. Creo que podría ocurrir algo similar a lo que pasó con Colombia si no se aceptaran los migrantes. No hay margen de maniobra para Cota Rica, tiene que aceptar, no puede cuestionar qué tipo de migrantes son... no puede ni escoger los países de origen de los migrantes que envían.

“Entiendo que Rodrigo Chaves lo dijo en alguna declaración, dio a entender con su estilo que si no aceptaban estos migrantes podrían terminar estableciendo aranceles a Costa Rica”, manifestó el experto.

Rodrigo Chaves habló de los impuestos que puede imponer Estados Unidos. (Casa Presidencial)

Las palabras del presidente a las que hace alusión Murillo son unas que dio el miércoles pasado en la conferencia de prensa semanal.

“Estamos ayudándole al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos pone un impuesto aquí en zona franca nos friega, no creo que lo vayan a hacer, gracias a Dios, etcétera, etcétera, etcétera y, además, amor con amor se paga, entonces, 200 vienen, los tratamos bien y se van”, expresó Chaves cuando habló del tema.

De momento, el gobierno no ha recibido peticiones para recibir más migrantes; sin embargo, en Estados Unidos siguen las deportaciones masivas.