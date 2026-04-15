Que se cuiden los delincuentes que podrían ser extraditados porque se dio un cambio histórico en la ley

Es mejor que las personas que andan en malos pasos se enmienden porque se acaba de aprobar una ley que facilita los procesos de extradición en nuestro país.

Los diputados aprobaron este martes de manera unánime la iniciativa que permitirá la realización de allanamientos, por parte de las autoridades judiciales, para detener a las personas requeridas para extradición.

Diputados aprobaron un cambio en la ley para las detenciones de los posibles extraditados. (Shutterstock)

Hasta el momento, esas detenciones solo se podían hacer cuando los sospechosos estaban en vía pública, por eso es que a Celso Gamboa y a Edwin López, alias “Pecho de Rata”, los primeros dos costarricenses que fueron extraditados, los capturaron en plena calle.

Horacio Alvarado, diputado del partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue quien presentó el texto. Lo hizo el año pasado luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hiciera la solicitud.

Se acabó la paz para los delincuentes

Muchos de los delincuentes estaban confiados en que, mientras las autoridades no los vieran en la calle, no podían detenerlos, pero ahora muchos perderán la paz porque saben que en cualquier momento les botan el portón de la casa para arrestarlos.

Celso Gamboa fue detenido en la vía pública porque la ley no permitía allanar su casa. (OIJ)

“Este proyecto tiene como objetivo facultar al juez para ordenar el ingreso a inmuebles cuando existan elementos suficientes que permitan presumir que una persona requerida por autoridades extranjeras se encuentra en su interior, siempre bajo control judicial y mediante resolución debidamente motivada”, afirmó el PUSC.

Alvarado dice que esta reforma permitirá una mayor eficacia en los procesos de extradición y en la lucha contra la delincuencia.

“Con esta propuesta, el Estado costarricense podrá ejecutar capturas en extradición de forma eficaz, además de fortalecer la cooperación internacional y garantizar que el proceso se realice con apego a los derechos humanos y los principios del debido proceso”, expresó.

Edwin López, alias Pecho de Rata, también fue arrestado en la calle por la prohibición que había en la ley. (OIJ)

Cambio en la legislación

Esto dice la propuesta de ley aprobada:

“Artículo 7 bis- Allanamiento con fines de aprehensión.

Cuando exista solicitud de extradición debidamente presentada por el Estado requirente, y haya motivos fundados para presumir que la persona a extraditar se encuentra en un lugar determinado, previa solicitud del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República, la persona juzgadora encargada del proceso de extradición podrá autorizar el allanamiento del inmueble, con el objeto de hacer efectiva su aprehensión”.

El allanamiento debe ser realizado por el juez que lo autoriza, pero también puede delegar la práctica a otra autoridad jurisdiccional penal que debe constar en una resolución.

“El allanamiento podrá realizarse a cualquier hora y día de la semana, incluyendo días feriados”, señala el texto.

Ahora solo falta la firma del presidente Rodrigo Chaves para que el proyecto se convierta en Ley de la República.