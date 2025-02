Rodrigo Arias dijo algo muy rudo que dejó mal parado al presidente Rodrigo Chaves

Este miércoles se reunieron en la Asamblea Legislativa representantes de dos poderes de la República para hablar del tema de la seguridad del país.

Los grandes ausentes en la importante cita fueron el presidente Rodrigo Chaves y los ministros de Seguridad, Mario Zamora, y Justicia, Gerald Campos, quienes estaban convocados pero no llegaron.

“El objetivo de esta reunión era oír las propuestas que tenían los señores del Poder Judicial, los encargados de combatir la criminalidad, que están al frente en el frente de batalla, que nos dijeran qué otras leyes se necesitan para ser más efectivos en la pelea que se tiene que dar contra la narcoactividad.

“Yo creo que todos estamos preocupados por la ola de violencia que golpea al país, más de dos mil homicidios que se llevan en este gobierno y es por eso que creíamos necesario hacer esta reunión”, comentó Arias.

El presidente del Congreso lamentó que Chaves no sacara el rato para ir a poner su granito de arena en este tema tan importante.

“Lamento mucho la ausencia del presidente de la República, lamento mucho la ausencia de los ministros... La pelea contra el narcotráfico es una política de Estado, es una política que requiere la intervención de todos los poderes de la República. Nosotros hoy estamos haciendo lo que nos compete ante la ausencia del Poder Ejecutivo.

“La parte fundamental de la contención, la parte de la ley que corresponde a quien tiene el control sobre la Fuerza Pública, es el presidente de la República... Desde que recibió la invitación y reaccionó de una forma tan negativa, me parece que ha dado una muestra de que la seguridad de este país no es una prioridad para él. Y, realmente, es muy triste porque no debería ser así, él debería ser el más preocupado por la seguridad de todos los ciudadanos”, aseguró Arias.

Enviamos un correo a Casa Presidencial para obtener una respuesta del presidente Chaves sobre las declaraciones de Arias. Estamos a la espera de la respuesta.