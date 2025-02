Rodrigo Arias le respondió a Rodrigo Chaves con datos y se sacó el clavo por lo del Cofal

Rodrigo Arias explotó contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y le dijo un montón de cosas que muchos piensan, pero pocos se atreven.

Además, se sacó el clavo por lo que había dicho de que la oficina de la Presidencia del Congreso olía a Cofal y lo mandó a tomar algo para tranquilizarse.

Rodrigo Arias le habló claro al presidente Rodrigo Chaves. (Cortesía)

El presidente de la Asamblea Legislativa asegura sentirse triste e indignado luego de que este miércoles Chaves rechazara en conferencia de prensa, la invitación que él le hizo de participar en una reunión entre los tres Poderes de la República, para establecer los proyectos de ley que más urge aprobar en materia de seguridad.

El año pasado hicieron lo mismo y establecieron una lista de diez iniciativas de las que ya se aprobaron ocho y las otras dos están próximas a discutirse. La idea es avanzar lo antes posibles con más proyectos necesarios para ayudar a reducir la inseguridad y los homicidios.

Chaves se mostró molesto con la invitación y dijo que ni él ni sus ministros asistirían, hasta aseguró que Arias lo único que hacía en el Congreso era payasear y buscar la reelección de la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Arias se sacudió y dijo que la reunión en realidad era un bien para todos, incluyendo el Poder Ejecutivo.

“En la administración del presidente Chaves han asesinado alrededor de dos mil personas, hay un homicidio cada nueve horas, es la cifra más alta en toda la historia de Costa Rica. Se han asesinado mujeres, niños y, recientemente, los criminales dieron un paso que realmente cruzó una raya peligrosísima al asesinar al subjefe del OIJ en Guápiles.

Chaves quedó muy mal parado al decir que no va a colaborar con los diputados a baja la inseguridad. (José Cordero)

“Por lo que se ve al señor Chaves le sentó mal la invitación para buscar soluciones contra la inseguridad y el narcotráfico, porque ayer (miércoles) en su conferencia de prensa dedicó muchos minutos para lanzar ataques, insultos hacia mi persona, todo para decir que no va a venir... En vista del enojo desmedido del presidente, porque realmente me sorprendió ese enojo tan fuerte por una simple invitación para una cosa que es de interés nacional, la próxima vez que le mande una nota se la voy a hacer acompañar por una bolsita de té de tilo para que no se altere tanto”, dijo Arias.

Lo que hizo Rodrigo Chaves es gravísimo

El presidente del Congreso dijo que las declaraciones que dio el mandatario son realmente preocupantes.

“Chaves dijo que, si yo sé contar, que no contemos con él para buscar soluciones a la inseguridad, al narcotráfico y al crimen organizado. Así de sencillo y así de grave, qué lamentable, qué triste, qué indignante que Costa Rica no cuente con el presidente de la República para resolver el principal problema nacional que le está quitando la tranquilidad y la paz a las familias costarricenses.

“Prevenir la delincuencia, los asesinatos y el crimen es principalmente una responsabilidad del Poder Ejecutivo, una responsabilidad que el presidente de la República no está cumpliendo. Cuando el presidente Chaves culpa a todo el mundo del desastre en seguridad, menos a él, lo que está haciendo en sencillo es evadir las responsabilidades y sus obligaciones”, aseguró Arias.

Rodrigo Arias se enojó y le dijo a Rodrigo Arias unas cuentas verdades

El legislador dijo que, pese a las manifestaciones del mandatario, la reunión con representantes del Poder Legislativo y el Judicial se mantiene, se llevará a cabo el 26 de febrero. Asistirán el fiscal general, Carlo Díaz; el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, el director del OIJ, Randall Zúñiga, el subdirector del OIJ, Michael Soto, así como los jefes de fracción de todos los partidos políticos y los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.