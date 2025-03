Rodrigo Arias reacciona con indignación por algo que dijo Rodrigo Chaves

Rodrigo Arias no se aguantó las ganas de decir lo que piensa sobre algo grave que dijo Rodrigo Chaves.

Este jueves, el presidente de la Asamblea Legislativa se refirió a las declaraciones que dio el mandatario Chaves, en las que dio a entender que le querían hacer un golpe de Estado.

Rodrigo Arias le mandó un filazo a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

“Ayer (miércoles) el Presidente Chaves dijo algo muy grave que no se puede pasar por alto. Por la sola investigación en su contra por presunta beligerancia política, ya está hablando que se le quiere dar un golpe de Estado.

“Cada vez que una institución, en el ejercicio de sus obligaciones, abre una investigación contra el presidente Chaves, como el TSE o la Fiscalía, el presidente lo que hace es atacar a las instituciones que le investigan y busca deslegitimarlas y socavarlas”, dijo Arias.

El presidente del Congreso dijo también que lo que hace el presidente Chaves es curarse en salud en caso de que alguna de esas investigaciones prosiga y se debe enfrentar a las consecuencias.

“No podemos permitir que, por abrirse investigaciones contra el presidente, se ponga en duda el trabajo de las instituciones democráticas. Aquí no hay ningún golpe de Estado.

Rodrigo Chaves dijo algo grave y Arias no lo dejó pasar. (Mayela López)

“Nadie está por encima de la ley y eso aplica para el presidente Chaves”, dijo el presidente del Congreso.

Chaves dio las declaraciones al referirse a un proyecto de ley impulsado por el Tribunal Supremo de Elecciones, que pretende prohibir el uso de cuentas, perfiles, sitios, canales, páginas u otros medios digitales que difundan propaganda electoral pagada, donde el responsable no use su verdadera identidad, solo que Chaves atizó el fuego al decir que la iniciativa pretende “impedir que los ciudadanos” opinen sobre política en redes sociales.

“Es aberrante, va contra la cultura de la democracia y la esencia misma de un pueblo democrático, yo no conozco, corríjanme, de ningún país del mundo donde haya democracia que se limiten las redes sociales (...) por ahí viene la cosa: callar al pueblo, así como me quieren callar a mi: ‘beligerancia política’, me quieren callar, me quieren dar un golpe de Estado”, dijo el presidente.