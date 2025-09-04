Rodrigo Arias ya definió qué día decidirán si le quitan la inmunidad a Rodrigo Chaves o no

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, ya definió qué día decidirían los diputados si le quitan o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Este jueves, en reunión de jefes de fracción del Congreso, se definió el lunes 22 de setiembre como la fecha para discutir y dar resolución a la solución del levantamiento de la inmunidad.

El 22 de setiembre se definirá si le quitan la inmunidad a Rodrigo Chaves. (John Durán)

Esa fecha la propuso Arias, y quedó casi que en firme, solo a la espera de que Chaves confirme si puede llegar. El mandatario tiene derecho a estar presente y hasta podría hablar durante 30 minutos, si así lo quisiera.

De no concretarse ese lunes 22, se pusieron como alternativas el martes 23 y el miércoles 24 de setiembre para hacer la votación.

La resolución que dio Rodrigo Arias dejó en claro que la decisión de levantar o no la inmunidad al presidente se debe tomar en una única sesión; es decir, que en esa sesión se conocería el informe de la comisión, se le daría tiempo al presidente de hablar y luego deberá retirarse para que los diputados comiencen la discusión.

Si a las 7 de la noche de ese día aún está el debate, este se suspendería para dar paso a la votación.

Los diputados votarán para ver si le quitan la inmunidad al presidente. (John Durán)

Para que se dé el levantamiento de la inmunidad, se necesita una mayoría calificada, es decir, al menos 38 votos.

“Quería traerlo hoy para tener una aprobación en primera instancia y luego consultarlo con el presidente”, dijo Rodrigo Arias, luego de que el diputado Daniel Vargas señalara que habría que conciliar la fecha con el mandatario.

La comisión especial que está analizando el caso del fuero de Rodrigo Chaves tiene como fecha límite el lunes 8 de setiembre para votar el informe o los informes que presentarán al Plenario.

Los legisladores sesionarán este viernes para iniciar la discusión por el fondo. Será el próximo lunes cuando los tres diputados, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, voten el, o los informes.

Se darán unos 15 días para que las diputaciones puedan analizar el informe que recomiende la comisión y lleguen el lunes 22 a discutirlo en la sesión plenaria.