(Video) Rodrigo Chaves aceptó que cometió un error y se tuvo que disculpar con todo un país

El presidente Rodrigo Chaves reconoció públicamente que se equivocó con algo muy serio que dijo y le tuvo que pedir disculpas a todo un país.

Este miércoles en conferencia de prensa el medio de comunicación Interferencia le consultó a Chaves qué tenía que decir luego de que hace ocho días, en medio de un ataque al Poder Judicial, dijera que la primera dama de Guatemala estaba exiliada en México y el país guatemalteco lo desmintiera un día después.

Rodrigo Chaves tuvo que pedirle perdón a todo un país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mis disculpas a mi apreciadísimo amigo, el presidente de Guatemala, don Bernardo Arévalo. Fue algo que no debí haber dicho. Está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no es una realidad.

“Yo no voy a entrar en debate con un colega a quien aprecio muchísimo, ni voy a referirme más al tema. Digamos que la palabra que debe prevalecer es la de don Bernardo, y yo ahí me bajé de ese tema inmediatamente. No voy a revelar mis fuentes, ni voy a referirme a si estaban equivocadas o correctas, simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala, pero especialmente a mi colega y amigo Bernardo Arévalo, a quien le envío un abrazo desde aquí”, dijo Chaves.

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y su esposa, Lucrecia Peinado. (Presidencia de Guatemala)

El tema inició el miércoles pasado cuando el mandatario tico informó en conferencia de prensa que Lucrecia Peinado se encontraba como refugiada política en México desde hace meses, “por temor a una Fiscalía corrupta, y tuvo (el presidente guatemalteco) que enviar a su señora esposa a asilo político, para que no lo traten de golpear por ahí”.

Tras las declaraciones de Chaves, la Presidencia de Guatemala informó que Peinado ha recibido distintas invitaciones que “la han llevado y la llevarán aún en las próximas semanas a participar en al menos tres actividades internacionales”.

“Confiamos en que cualquier confusión generada recientemente será superada con la verdad y la transparencia que caracteriza al Gobierno de Guatemala y a la primera dama de la nación”, informó ese país por medio de un comunicado.