Rodrigo Chaves asegura que no hubiera importado saber sobre acusaciones contra Mauricio Batalla

Rodrigo Chaves, presidente de la República, se refirió por primera vez a las acusaciones por presunto abuso sexual contra el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y uno de sus jerarcas más cercanos, Mauricio Batalla.

Mauricio Batalla fue uno de los hombres de confianza de Rodrigo Chaves, quien asegura no saber sobre sus acusaciones de abuso sexual. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Albert Marín)

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Chaves aseguró que no conocía las acusaciones y procesos que enfrentaba Batalla, pero que, en caso de haberlo hecho, no hubiera importado.

“No, no sabía y, además, no importa si hubiera sabido o no, porque aquí hay un principio de inocencia, allá don Mauricio, su conciencia, su relación con Dios y con la ley”, aseguró el mandatario.

Luego de eso, el mandatario minimizó la acusación y, por el contrario, centró la atención en cómo se dio a conocer la noticia sobre los procesos que enfrentó Batalla.

“A mí lo que me preocupa muchísimo, es haberme dado cuenta que alguien, en el Poder Judicial, le haya entregado a los tres medios canallas tradicionales, un expediente judicial.

“No se sabe quién. Qué raro, el de José María Figueres lo declaran confidencial y es como que hubiera desaparecido. El de Carlo Díaz, en la Contraloría, no sabemos si está ahí todavía o no.

“Nada de eso se filtra, pero algo que le convenga a esa prensa para golpear al gobierno, se filtra a cada rato”, acusó.

Proceso

Hay que recordar que a finales de la semana pasada se dio a conocer que Batalla había pagado ¢3 millones a una empleada de su restaurante, quien lo denunció por supuesto abuso sexual, archivando el caso.

Es importante aclarar que, si bien Batalla asumió como ministro hasta marzo del 2024, la Fiscalía ya había solicitado abrir el juicio en su contra por este caso desde julio del 2023.

El exministro renunció a su cargo el pasado 31 de enero, en medio de lágrimas y abrazos con el presidente Rodrigo Chaves. (Captura de pantalla) (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Entonces, si bien a lo largo de la investigación aún no contaba con inmunidad, para el momento en que se acordó la audiencia preliminar, ya era un ministro hecho y derecho, por ende, contaba con la protección.

Además de esta acusación, el jueves 27 de marzo, la Fiscalía confirmó que había abierto una nueva investigación contra el exministro por presunto abuso sexual contra dos mujeres.

Ambas figuraron como testigos en el caso de la empleada que puso la primera denuncia.

La Fiscalía informó que el nuevo expediente se mantiene en trámite; sin embargo, por la naturaleza de los presuntos hechos, y para no revictimizar a las ofendidas, no brindarán más información.