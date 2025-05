Rodrigo Chaves les dijo de todo a los diputados electos el 1 de mayo y este lunes les verá las caras

El presidente Rodrigo Chaves no dejó ni que los nuevos diputados que integran el directorio legislativo calentaran las sillas, cuando ya les había dicho de todo.

Chaves no disimuló el disgusto que le provocó la elección porque los diputados que quedaron son de los que más lo han criticado y eso lo pone como agua pa’ chocolate.

Rodrigo Chaves atacó a los diputados y ahora irá a verlos cara a cara. (Rafael Pacheco)

El ambiente entre el presidente de La República y los legisladores está tenso y este lunes 5 de mayo Chaves tendrá que ir a verles las caras a la Asamblea Legislativa, en la rendición de cuentas anual.

“A mí me encanta el resultado de la elección (del jueves 1 de mayo). Me encanta. Me pareció el mejor resultado desde cualquier punto de vista”, dijo el presidente el viernes.

“Enseña cómo funciona la Asamblea Legislativa. Vea el maridaje PUSC - Liberación Nacional, vuelta al futuro del bipartidismo. Vea el cambalache de puestos y vea las traiciones internas dentro de un mismo partido”, recalcó Chaves.

Esto último lo dijo haciendo referencia a la disputa por la primera secretaría que hubo entre los diputados del PUSC Carlos Felipe García y Daniela Rojas.

El nuevo directorio está conformado por diputados a los que rodrigo Chaves pasa atacando. (José Cordero)

Chaves también le mandó un mensaje a Rodrigo Arias, luego de que este le hizo varias invitaciones al diálogo y al trabajo en conjunto para sacar adelante el país.

“Don Rodrigo, ahí están las leyes, póngase a trabajar. Cuando me las manden a mí, leyes buenas, se las firmo en menos de los 10 días que corresponde por ley. Deje de hacer posturas demagógicas”, dijo.

“La palabra negociación para mí significa ponerse de acuerdo en cómo lograr un objetivo común superior, que beneficie al pueblo de Costa Rica y no como repartir ‘puesticos’ para juntar los votos y posicionar gente, incluyéndolo a él en el Directorio legislativo”, agregó.

Chaves llegará al Congreso este lunes a las 3 de la tarde para dar su informe de labores en un encuentro que promete estar caliente.