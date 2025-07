Rodrigo Chaves no dijo si va a renunicar a su inmunidad, pero dio a entender qué hará si se la quitan

Rodrigo Chaves, presidente de la República, se abstuvo de decir abiertamente si está dispuesto a renunciar a su fuero presidencial, es decir, la inmunidad que trae consigo por ser presidente.

Rodrigo Chaves desde hace más de un mes anunció que estaría vetando este proyecto sobre el OIJ. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Chaves aprovechó la conferencia de prensa de este miércoles 2 de julio, para dar a entender que no estaría renunciando a su inmunidad sino que, por el contrario, se va a esperar a la decisión de los diputados.

“Espero la decisión de la Asamblea Legislativa sobre mi inmunidad, veremos qué pasa conforme los diputados se acercan a buscar los 38 votos para levantarme la inmunidad, veremos qué pasa”, dijo.

Ahora, también dio a entender que, en caso de que se le levante la inmunidad, estaría dispuesto a renunciar a la presidencia de la República.

Recordemos que Chaves había dicho, tiempo atrás, que consideraría renunciar a su puesto para lanzarse como diputado. De hacer eso, adquiriría cuatro años más de inmunidad.

“Aunque ustedes no lo crean, nos hicieron y me hicieron, desde la Corte Plena, un regalo valiosísimo y usted podrán medir el valor de ese regalo en poco tiempo.

“Gracias, me hicieron feliz (...) me hicieron a mí, a mis sueños y ambiciones, un enorme regalo. Ellos no saben que a veces se gana ‘perdiendo’”, dijo mientras hacía señas de comillas con las manos.

A modo de contexto, hay que recordar que la Corte Plena le envió a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantarle el furo al mandatario, como parte de las investigaciones por el supuesto delito de concusión.

Esta solicitud viene tras la revelación de que, supuestamente, Chaves y el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, le habrían pedido al productor audiovisual, Christian Bulgarelli, darle $32.000 (¢16.349.120) a Francisco “Choreco” Cruz, amigo y asesor de campaña electoral de Chaves, para enganchar la compra de una casa.

Para poder continuar con la investigación, que está siendo llevada a cabo por el Fiscal General, Carlo Díaz, se hizo la solicitud de levantar la inmunidad del mandatario, para que pueda ser investigado como el resto de personas.