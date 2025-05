El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no mencionó ni una sola vez la palabra homicidio en su informe de labores, pese a que el país está viviendo la crisis de inseguridad y muertes violentas más fuerte de la historia de Costa Rica.

El que el mandatario “escondiera” un tema tan importante y tan urgente no es para nada una buena señal, según explican los expertos.

Rodrigo Chaves olvidó hablar de la crisis más grande que enfrenta el país. (Rafael Pacheco)

Gerardo Castaing, exjefe del OIJ, se refirió al tema y dijo que el que Chaves omitiera el tema de los homicidios en el informe es una completa falta de respeto para los ticos.

“En Costa Rica estamos ante la pena de muerte informal. Es un hecho, hay personas que deciden a quién matan, dónde lo matan, cuándo lo matan, cómo lo matan y lo mandan a matar. El gobierno no puede darse el lujo de permitir eso.

“En el país el primer nivel de contención ante el delito es la Fuerza Pública, que pertenece al Poder Ejecutivo. Estamos pasando por una situación en que las calles son un estado de confort para las organizaciones criminales”, dijo el experto en seguridad.

Castaing agregó que, en un informe de labores responsable por parte del presidente, debió haber detallado qué se está haciendo para frenar la ola de asesinatos.

Tampoco en el discurso mencionó los homicidios. (Rafael Pacheco)

“El informe de labores debió haberle dicho al pueblo: ‘bueno, estamos trabajando en esto, no hay dinero, no hay posibilidades, no hay logística, no hay presupuesto’, pero ignorarlo sí es una falta de respeto a los ciudadanos y también es una falta de respeto a las autoridades de la República.

“Yo siento que la situación es tan grave, que se toma la medida de mejor de ni siquiera mencionarla, pero todo el país sabe cómo está la situación, así que aunque no se mencione, sigue en la mente de la gente que espera acciones y soluciones”, manifestó.

A Rodrigo Chaves no le sirve hablar de los homicidios

El sociólogo y politólogo Francisco Barahona coincide con Castaing sobre que un informe de labores presidencial, serio, debió haber incluido el tema de las muertes violentas.

“El presidente está tratando de convencer a sus seguidores de que todo esto (la crisis de inseguridad y los homicidios) son infundidos, que todo eso son falacias, mentiras de los partidos corruptos de la oposición, y que es la oposición del Congreso la que no ha aprobado las leyes que él ha querido para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y los crímenes.

El presidente Chaves habló de una Costa Rica sin problemas ni preocupaciones. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Para mí todo esto es una matráfula, es como cuando un mago le presenta una verdad a los ojos del público, pero la gente no se da cuenta de la cantidad de trucos y cosas que hay detrás del escenario o de la mesita que tiene, ilusiona a las personas y bueno, uno cree que efectivamente ese mago es milagroso.

“Eso es lo que quiere el presidente Chaves, esa es la base de la política de él, negar la verdad, presentar su verdad y pretender que los demás la crean, todo esto de cara a una campaña electoral que ya él inició hace rato”, dijo Barahona.

El politólogo dijo además que el actuar del mandatario fue también una falta de respeto para quienes estuvieron presentes en el discurso de la rendición de cuentas.

“No tuvo respeto ni por el recinto (la Asamblea Legislativa), ni por los diputados, ni siquiera por el cuerpo diplomático que estaba ahí, fue una barbaridad.

No hay un plan de seguridad nacional fuerte para atacar la violencia. (Alonso Tenorio)

“Al final, los únicos que se pararon a aplaudirlo fueron los miembros del gabinete, que a mí me dan una enorme vergüenza. Mucha de esa gente llegó sin partido, son supuestamente técnicos y se han politizado de una manera tan salvajemente injuriosa con la verdad, todos están en un mismo paquete tratando de reconquistar el poder en las próximas elecciones”, añadió.

Chaves no mencionó los homicidios en el informe de labores, tampoco lo hizo en su discurso este 5 de mayo en la Asamblea Legislativa, algo que los diputados criticaron muchísimo.

Según datos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los dos años más violentos de la historia del país han sido del gobierno de Chaves.

El 2023 registró la mayor cantidad de muertes violentas con 905. En segundo lugar, está el 2024 con 880. El 2025 pareciera que va por el mismo camino, ya se contabilizan 306.

Los expertos dicen que lo más preocupante es que no hay una política pública o un plan de seguridad a aplicar pronto para reducir la violencia causada por el crimen organizado y los narcotraficantes.