Rodrigo Chaves planeaba ir a funeral de policía asesinado, pero no pudo por esta razón

El presidente Rodrigo Chaves tenía planeado ir este lunes al funeral del policía Minor Martínez, quien fue asesinado en la balacera de playa Bonita de Limón.

Chaves iba a ir acompañado del ministro de Seguridad, Mario Zamora, harían el viaje por vía aérea, pero el destino les jugó una mala pasada.

Rodrigo Chaves no pudo ir al funeral de policía asesinado. (Casa Presidencial)

“Lamentablemente, el ministro de seguridad y yo no pudimos llegar al funeral de nuestro queridísimo colega Minor Martínez, quien dio la vida para defender la seguridad de este país y evitar una masacre en playa Bonita Limón”, dijo Chaves.

El capitán Ramsés Robles, fue quien explicó los motivos que les impidieron hacer el viaje.

“Soy el capitán Robles, como lo acaba de indicar el señor presidente, lamentamos no poder asistir al funeral del compañero. Intentamos ingresar por la ruta del norte y en el paso por el sector de Quebrada Azul la nubosidad no lo permitió, por lo que tomamos la segunda decisión de ingresarlo por el paso del norte para ver si podíamos llegar, pero las condiciones no lo permitieron. Le ordenamos al señor presidente abortar la misión por seguridad de él mismo y de todos los ocupantes”, dijo el piloto.

El policía de Fronteras, Mainor Martínez, murió luego de ser víctima en una balacera. (Cortesía)

Por su parte, el ministro Zamora, le mandó un mensaje a la familia del oficial caído.

“Externar a la familia de la Fuerza Pública, pero sobre todo a la familia de Martínez, nuestro más sentido pésame. Un héroe de azul al cual hoy le rendimos honores”, expresó el jerarca.

Los dos políticos enviaron un abrazo a la familia del valiente oficial.