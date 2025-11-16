Rodrigo Chaves podría tener problemas por algo que hizo el viernes frente a la Asamblea Legislativa

Rodrigo Chaves, presidente de la República, podría tener serios problemas por una situación en la que participó el viernes pasado frente a la Asamblea Legislativa.

Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una denuncia en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política, ya que el mandatario participó en una actividad que habría sido organizada por integrantes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluso estuvo presente la candidata presidencial de la agrupación, Laura Fernández.

Rodrigo Chaves fue denunciado, nuevamente, por supuesta beligerancia política. (Albert Marín)

El mandatario asistió a una comparecencia en el Congreso para defenderse en el proceso que enfrenta de un posible levantamiento de su inmunidad.

El TSE solicitó a los diputados quitarle el fuero a Chaves para investigar, precisamente, 15 denuncias por beligerancia política.

Rodrigo Chaves abandonó la comisión legislativa

El presidente llegó al Congreso, hizo uso de la palabra y luego se levantó y se fue, dejando a los legisladores sin poder hacerle las consultas que le llevaban.

Al salir del Congreso fue cuando participó de la actividad por la que lo señalan de beligerancia.

El presidente Rodrigo Chaves abandonó la comisión legislativa. (Asamblea Legislativa)

La denuncia de Guillén es de nueve páginas y en ella pide a los magistrados del Tribunal solicitar información sobre los organizadores y financistas de la actividad, así como a varias instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros.

La actividad incluyó transporte, comida, tarimas y sistema de sonido.

El liberacionista solicitó al TSE abrir una investigación preliminar para determinar si la actividad realizada frente al Congreso constituye una actividad proselitista, ya que hubo hasta discursos, por lo que pide analizar la normativa en la que se señala que cualquier plaza pública, mitin, piquete, feria electoral, desfile, caravana o encuentro electoral debe tener autorización del TSE, en periodo de campaña.

La campaña empezó oficialmente el 1.º de octubre.

Chaves estuvo en la actividad y en la que también estivo Laura Fernández. (Rafael Pacheco)

Laura Fernández habría dado permiso para organizar actividad

Freddy González, dirigente cooperativista, reconoció en declaraciones a la prensa que estuvo encargado de la actividad de este viernes, junto con otros cooperativistas.

González forma parte del comando de campaña de Laura Fernández y dijo que ella le dio permiso para organizar la actividad.

Hubo una tarima por la que pasaron Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y Freddy González, así como varios aspirantes a diputados.

Miguel Guillén solicitó al TSE que, de establecerse que la actividad fue proselitista, se impongan las debidas sanciones administrativas y electorales contra Rodrigo Chaves.