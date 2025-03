Rodrigo Chaves sobre renuncia de otro de sus ministros: “Se va porque quiere”

El presidente Rodrigo Chaves dio a conocer este miércoles la renuncia de otro de sus ministros.

Se trata de Royner Mora Ruíz, quien hasta ahora fue el jerarca de Deporte y la Recreación. Este es la salida número 69 del gabinete del mandatario.

El gobierno de Rodrigo Chaves ha sufrido 69 bajas. (Casa Presidencial/Casa Presidencial.)

“Don Royner es una persona más que se va del gabinete, hubo cinco salidas que llamaron mucho la atención, él es el sexto. Hoy me comunicó don Royner que él toma le decisión de enfocarse en nuevos proyectos, no puedo dar detalles, ni debo, ni lo voy a hacer, pero que son proyectos que lo que buscan es mejorar el bienestar de todo el pueblo costarricense. Me duele mucho perderlo en mi equipo, él se va porque quiere”, dijo Chaves.

Royner Mora dejó el Ministerio del Deporte y la Recreación. (Presidencia)

Mora agradeció a quienes lo ayudaron en su gestión y dijo algo que dejó a muchos picados.

“El combate no termina hasta que la campana suena, yo no estoy tirado la toalla, simplemente voy a luchar por este país”, expresó.

La noche del martes, el Gobierno había anunciado otra salida. La viceministra de Cultura y Juventud, Vera Beatriz Vargas, presentó su renuncia.

Vera Beatriz Vargas renunció este martes. (Archivo)

No hay muchos detalles sobre por qué renunció la viceministra, más allá de que, supuestamente, también se fue para perseguir otros proyectos.

Por el momento, no se ha anunciado quiénes van a ser los reemplazos de estos dos jerarcas. Estas salidas marcan una peligrosa tendencia en el Gobierno, que suma salidas a diestra y siniestra.