Seguidores de Pueblo Soberano celebran así los resultados preliminares: “¡Viva la presidenta Laura Fernández!”

Con banderas en alto, camisetas del partido y el sonido constante de pitos y cánticos, los seguidores de Laura Fernández celebran este domingo los resultados del conteo de votos que colocan al Partido Pueblo Soberano a la cabeza de la contienda electoral.
“¡Ya hay presidenta! ¡Viva Rodrigo Chaves, viva Pilar Cisneros, viva la presidenta Laura Fernández!”, gritan
La concentración se desarrolla en las afueras del hotel Aurola, en San José, donde simpatizantes y dirigentes aguardan la llegada de la candidata para escuchar sus primeras palabras tras conocerse el corte preliminar que la coloca como la nueva presidenta del país.
El ambiente es de expectativa y euforia, mientras continúan llegando militantes para sumarse a la celebración.
