Seguidores de Pueblo Soberano celebran así los resultados preliminares: “¡Viva la presidenta Laura Fernández!”

Seguidores de Laura Fernández y el partido Pueblo Soberano así viven la fiesta tras los primeros resultados

Por Silvia Coto

Con banderas en alto, camisetas del partido y el sonido constante de pitos y cánticos, los seguidores de Laura Fernández celebran este domingo los resultados del conteo de votos que colocan al Partido Pueblo Soberano a la cabeza de la contienda electoral.

Los seguidores de Laura Fernández y Pueblo Soberano celebraron a lo grande. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

“¡Ya hay presidenta! ¡Viva Rodrigo Chaves, viva Pilar Cisneros, viva la presidenta Laura Fernández!”, gritan

La concentración se desarrolla en las afueras del hotel Aurola, en San José, donde simpatizantes y dirigentes aguardan la llegada de la candidata para escuchar sus primeras palabras tras conocerse el corte preliminar que la coloca como la nueva presidenta del país.

En la sede de Pueblo Soberano se celebró a lo grande. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

El ambiente es de expectativa y euforia, mientras continúan llegando militantes para sumarse a la celebración.

Seguidores de Laura Fernández celebrando su llegada a la silla presidencial por los próximos cuatro años. (Silvia Coto/Silvia Coto)
Seguidores de Laura Fernández celebrando su llegada a la silla presidencial por los próximos cuatro años. (Silvia Coto/Silvia Coto)
