¿Será posible que Pilar Cisneros no sepa nada de juicio en su contra por reclamo de ¢57 millones?

Pilar Cisneros, jefa del oficialismo y, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tienen un importante juicio en su contra en los próximos meses.

Según reveló La Nación, Chaves y Cisneros están metidos en una bronca con la empresa de publicidad Madison Revolution S. A., la cual los demandó por, supuestamente, incumplir con el pago de diversos trabajos de propaganda que formaron parte de la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el 2022.

Pilar Cisneros habló sin pelos en la lengua del juicio en su contra y de Rodrigo Chaves. Foto: Mayela López

En teoría, se les acusa de no pagar $113.495, (unos 57 millones de colones), como parte de la campaña que incluyó anuncios de televisión, vallas publicitarias, sesiones de fotografías y hasta publicidad en redes sociales.

En La Teja conversamos con la diputada Cisneros, para conocer su opinión respecto de este caso y si es tan serio como aparenta.

- ¿Por qué cree que Madison Revolution S. A. la incluyó en la demanda?

No tengo la menor idea por qué me incluyeron en la demanda, porque no es porque yo lo diga, sino ellos tuvieron que admitirlo en la comisión que estudiaba el financiamiento sobre partidos políticos, que yo no tuve nada que ver con el contrato, no lo firmé, nunca les ofrecí un pago a cambio, y no tenía ninguna responsabilidad sobre ese contrato que negoció Madison.

¿Por qué nos demandaron a don Rodrigo Chaves y a mí? No tengo la menor idea, puro cálculo político, porque ni él ni yo tuvimos nada que ver con ese contrato con Madison.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros deberán dar explicaciones por un caso que los deja mal parados

¿Quién era el responsable directo de coordinar los pagos y contrataciones con agencias como Madison Revolution?

No tengo la menor idea, porque yo nunca me metí en campaña en financiamiento, ni pagos, ni tesorería, ni nada que tuviera que ver con plata de la campaña, nunca.

Publicidad como esta es la que la empresa está reclamando. Foto con fines ilustrativos. Crédito: Alonso Tenorio

Así que no tengo la menor idea si firmaron o no firmaron contrato, quién lo firmó, con quién lo negociaron, en qué términos, no sé absolutamente nada. Lo que sí le puedo decir es que no fue ni conmigo ni con Rodrigo Chaves.

Si el fallo es en su contra, ¿qué acciones tomará? ¿Pagará la suma reclamada o apelará la decisión?

Simplemente, no creo posible que el fallo sea en mi contra, por las razones antes apuntadas. Ellos no tienen ninguna prueba, porque no existieron, nunca yo firmé un contrato con ellos o me comprometí a un pago X o a condiciones Y.

¿Por qué? Porque nunca tuve que ver nada con eso. Así que yo creo que sería, prácticamente imposible, por no decir imposible, que yo resultara condenada en este caso.

LEA MÁS: Noticia que causa alegría entre los emprendedores, enoja a Pilar Cisneros

Ahora, si bien el juicio está programado para realizarse en algún momento, entre el 18 y el 20 de marzo de este año, desde ya Pilar dejó claro que no tiene planeado asistir y que, por el contrario, va a enviar a su abogada Natalia Martínez Ovares.