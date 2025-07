Si el proyecto de jornadas 4x3 es prioridad para Rodrigo Chaves, ¿por qué lo pasa sacando de la agenda?

El proyecto de jornadas 4x3 es una prioridad para el gobierno, al menos así lo asegura el presidente Rodrigo Chaves; sin embargo, él mismo pasa ordenando que lo saquen de la agenda de la Asamblea Legislativa, lo que atrasa montones el avance de la iniciativa.

Los diputados oficialistas hicieron todo lo posible para que este proyecto de ley se tramitara por vía rápida, y lo lograron con el apoyo del candidato liberacionista Álvaro Ramos, quien luego de decir que no apoyaba la idea del trámite abreviado, cambió de opinión y les pidió a los legisladores verdiblancos votar a favor.

Rodrigo Chaves desconvoca a cada rato el proyecto que califica como prioritario. (Presidencia)

Cuando se aprueba un proceso abreviado, se establece que la iniciativa debe analizarse durante 14 sesiones para discutir las mociones presentadas (en este caso más de 2.500). Luego de cumplirse esas sesiones, las mociones se siguen votando, pero ya sin discutirse.

El inicio de las 14 sesiones para esta iniciativa se dio el 7 de julio. Al día de hoy, apenas se han dado cinco sesiones y se han discutido solo 29 mociones.

El atraso principal se ha dado porque el Poder Ejecutivo ha retirado de la agenda legislativa el proyecto el mismo 7 de julio; y, posteriormente, el 10, el 21 y el 22. Si la cosa sigue así, esa discusión se va a llevar lo que resta del año.

Pero, ¿por qué Rodrigo Chaves ordena sacar de agenda el proyecto que ve como prioritario?

El sociólogo y politólogo Francisco Barahona dice que lo primero que hay que tomar en cuenta es que a estas alturas del partido, tanto el presidente Chaves como los diputados, están pensando más en las elecciones que en los proyectos de ley que tienen que discutir.

Politólogos dice que los diputados y el presidente Rodrigo Chaves ya están pensando en campaña. (Albert Marín)

Desconoce cómo funciona la Asamblea Legislativa

Otro aspecto que señala es que el gobierno de Chaves desconoce cómo funciona la Asamblea Legislativa, y por eso buscó la aprobación del procedimiento abreviado del Congreso, sin pensar que eso le iba a afectar en temas como la aprobación de dos créditos que le urgen, y que están pegados.

“Sin la menor duda, hay mucha ignorancia técnica, hay falta de comprensión de cómo funciona el sistema democrático en Costa Rica, y mucho orgullo. Ellos quieren hacer las cosas a su modo y no es así; hay leyes y procedimientos que hay que respetar”, señaló Barahona.

La misma Pilar Cisneros reconoce que están contra el tiempo con esos préstamos, y por eso a cada rato sacan de agenda el 4x3 para meter los créditos.

“Lo pasamos desconvocando (el proyecto de jornadas) porque tenemos una enorme preocupación de que se vienen unos vencimientos grandísimos de deuda externa que Nogui Acosta (ministro de Hacienda) tiene que pagar”, dijo la diputada oficialista.

Esta semana que pasó ni siquiera se pudieron llevar a cabo las tres sesiones mínimas semanales de discusión del proyecto 4x3 que establece el reglamento legislativo para los proyectos de tramitación abreviada.

El proyecto de jornadas 4x3 ha avanzado muy poco. (Shutterstock)

El lunes por la mañana los legisladores discutieron jornadas 4x3, por la tarde el gobierno desconvocó jornadas para obligar a los diputados a discutir los créditos. El martes por la mañana ya estaba convocado de nuevo el proyecto de jornadas 4x3, así que lo volvieron a discutir y por la tarde lo volvieron a desconvocar para ver de nuevo los préstamos.

Por la noche de nuevo lo convocaron para que el miércoles por la mañana lo discutieran, pero ese día no hubo quorum, así que no sesionaron. El jueves los diputados hicieron una sesión solemne en Guanacaste y los viernes no sesionan, así que retomarán el tema hasta este lunes, si no es que el gobierno vuelve a desconvocarlo.

No hay una buena negociación de los oficialistas

El politólogo Sergio Araya dice que lo que está pasando en la Asamblea Legislativa es una muestra de la falta de negociación que tiene el gobierno.

“Podría advertirse que en esto se refleja algún tipo de debilidad en lo que es la capacidad de gestión del grupo oficialista, que son los voceros del Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa”, dijo el experto.

En cuanto a lo que se puede esperar para los últimos meses que le quedan a estos diputados, Araya afirmó que el panorama no es alentador. Quedan dos periodos de sesiones ordinarias, en las que los legisladores tienen el control del Congreso, y uno de extraordinarias, en las que el gobierno decide qué se discute y qué se aprueba.

El proyecto de jornadas excepcionales tiene muchas críticas. (Archivo)

“Le queda al gobierno un periodo de sesiones extraordinarias que va a coincidir con la discusión del presupuesto ordinario de la República, que consume mucho el tiempo de los diputados. Agreguemos a eso que en diciembre hay un receso por Navidad y que enero estará en la recta final de la campaña electoral y eso impactará la dinámica del quehacer legislativo, porque los diputados se suman a la campaña de sus partidos y se tienen dificultades para reunir el quorum.

“Ya, históricamente, estos meses son poco productivos y si a eso le agregamos las dificultades que han tenido durante este periodo para el manejo de estas sesiones extraordinarias, en las que sí han sacado algunas iniciativas, pero no en la medida y cuantía que el Ejecutivo esperaba, augura que será un periodo también con limitado rendimiento”, explicó.

Lo mismo se espera de las sesiones ordinarias, ya que, históricamente, los últimos meses de cada periodo presidencial son bien ralitos.