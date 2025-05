Sofía Guillén comparó a Rodrigo Chaves con algo que ningún papá quiere tener en casa

La diputada Sofía Guillén dice que Rodrigo Chaves se comporta como un niño malcriado. (Asamblea Legislativa)

La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén dijo, en una entrevista con La Teja, que Rodrigo Chaves llegó a la presidencia con promesas que a ella misma le gustaban, pero que nunca logró cumplir.

También dijo que las actitudes que ha tenido el mandatario de no aceptar su responsabilidad en muchas aspectos, lo hacen parecer algo que ningún papá quiere tener en casa: un niño malcriado.

Guillén critica que Rodrigo Chaves culpa a los demás de los problemas del país. (Rafael Pacheco)

“Llegó con muchas promesas de campaña, promesas que inclusive yo podría compartir, por ejemplo: combatir el fraude fiscal, combatir la corrupción, pero a esas promesas al final él no pudo darles contenido, nunca logró resolver”, expresó.

La legisladora cuestiona el discurso del presidente de decir que todo lo malo que pasa en el país es culpa de cualquiera, menos de él.

“Se ha dedicado a decir que es culpa del resto, pero hay tareas que claramente le corresponden y que los demás no tenemos nada que ver. Vuelvo al tema del agua. ¿A quién le toca hacer que funcione el AyA? No le toca ni al Poder Judicial, ni al TSE, ni a la Asamblea Legislativa, sino al Ejecutivo.

“Tengo la sensación de que es como un niño malcriado: ‘Todo es culpa tuya, yo no hice nada mal’, pero al final del día, en una democracia, todos tenemos cuotas de responsabilidad. Los líderes no separan, no dividen, los líderes suman, juntan”, comentó.