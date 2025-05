Sofía Guillén se sincera: habla de su embarazo, pero también le tira a Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros

Sofía Guillen dice que su hijo es deseado y está más que feliz. (José Cordero)

Sofía Guillén fue electa diputada por el Partido Frente Amplio cuando tenía 29 años. Nació en una familia amante de la política y siempre se ha destacado por decir las cosas sin pelos en la lengua.

Su paso por el Congreso ha sido notorio. A cada rato le tira duro al gobierno, defiende sus posiciones con carácter y valentía y ahora vive una de las mejores etapas de su vida: espera un bebé.

LEA MÁS: Diputados se unen para presentar gravísima denuncia en contra de Rodrigo Chaves

La legisladora se confesó con La Teja y nos contó detalles muy interesantes sobre su vida política y también sobre la maternidad, hasta nos contó si espera un niño o niña.

La legisladora dice que su embarazo la ha hecho darse cuenta de cosas feas en la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

— ¿Cuáles son sus prioridades como diputada?

Siempre nuestra intención fue traer un poquito de justicia ante todas las desigualdades que hay en Costa Rica. El agua, por ejemplo, ¿quién tiene agua?, ¿a quién le cortan el agua?

Ahora vemos un proceso de gentrificación, vemos los procesos de inseguridad y criminalización. Los barrios más humildes de San José tienen que soportar sicarios y narcos todo el tiempo de forma impune; al Poder Ejecutivo pareciera que no le importa la gente más humilde, bueno, pues a mí si me interesa.

LEA MÁS: Estos fueron los invitados a la cena con Bukele, hasta presidentes de equipos de fútbol hay

— Vimos que ha presentado unos 26 proyectos de ley, ¿cuáles ve como más relevantes?

Uno es el proyecto de repartidores de plataformas digitales, para que la plataforma reconozca que tiene una relación laboral con esa persona, lo que implica que ya le tiene que pagar una serie de seguros para cumplir con todo lo que dice el código de trabajo.

La legisladora dice que dar voz a los más vulnerables es su prioridad en el Congreso. (Sofía Guillén)

También hay uno para reducir los cobros por mora de los bancos, ese ya es ley de la República.

Otro fue un proyecto para que el Lanamme pudiera emitir criterios sobre las obras del MOPT y este no pudiera ignorarlas. Ese también ya fue aprobado en segundo debate, solo falta la firma del presidente.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves dijo algo sobre la primera dama de Guatemala y ese país salió a desmentirlo

— ¿Qué opina usted del gobierno de Rodrigo Chaves?

Llegó con muchas promesas de campaña, promesas que inclusive yo podría compartir; por ejemplo: combatir el fraude fiscal, la corrupción, pero a esas promesas al final él no pudo darles contenido, nunca logró resolver.

Sofía Guillén dice que Rodrigo Chaves es como un niño malcriado

Se ha dedicado a decir que es culpa del resto, pero hay tareas que, claramente, le corresponden y que los demás no tenemos nada que ver. Vuelvo al tema del agua. ¿A quién le toca hacer que funcione el AyA? No le toca ni al Poder Judicial, ni al TSE, ni a la Asamblea Legislativa, sino al Ejecutivo.

Tengo la sensación de que es como un niño malcriado: ‘todo es culpa tuya, yo no hice nada mal’, pero al final del día, en una democracia, todos tenemos cuotas de responsabilidad. Los líderes no separan, no dividen, los líderes suman, juntan.

LEA MÁS: Sueño del presidente Chaves de la minería a cielo abierto en Crucitas podría topar con pared

— La hemos visto criticar al gobierno y contradecir a Rodrigo Chaves, ¿por ejemplo, le genera frustración que el gobierno diga que no hay cortes de agua cuando sí los hay?

Yo creo que eso es una estrategia de comunicación, decir una cosa que es mentira, y que saben que es mentira. No sé cómo hacen para mentir tan descaradamente. Es una práctica que tienen, que ven normal, pero que no está bien y eso, más que frustrarme, me molesta, me enoja porque eso es insultar la inteligencia a las personas.

La diputada está en su segundo trimestre de embarazo. (José Cordero)

— La hemos visto discutir de forma fuerte con Pilar Cisneros, ¿qué piensa de ella y su labor política?

En mi opinión, como figura política ha sido una decepción. Yo nací en 1992, me crie viéndola en televisión al mediodía en Canal 7. Me acuerdo de que veía en la edición meridiana una periodista que, se suponía, su imagen era muy fuerte contra políticos y contra corruptos.

LEA MÁS: Plata de deuda con la CCSS que gobierno de Rodrigo Chaves no paga, la está poniendo usted

A mí no me calza eso, verla convertida en una diputada que intenta justificar que Marta Esquivel pasara de la Caja a Mideplan porque, pobrecita, todo el montaje del caso Barrenador, ¿cómo estás justificando una investigación por corrupción diciendo que es un montaje?

¿La Pilar periodista habría tratado así de suave a al exministro del MOPT, a Mauricio Batalla, por la investigación actual? No, a él y a Esquivel les habría arriado en la edición del mediodía, pero ahora los viene a justificar y a defender.

Sofía Guillén y Luis Gerardo tiene una relación desde hace dos años. (Cortesía)

— Sabemos que está embarazada, ¡muchas felicidades! ¿Cómo toma esta nueva etapa de su vida?

Ha sido muy hermoso porque es algo deseado. Desde el año pasado, Luis Gerardo y yo ya habíamos hablado de que queríamos tener un bebé. Este año voy a cumplir 33 años y yo quería que mi cuerpo actual fuese el que pudiera asumir esa tarea para gestionar bien. Cada mujer lo hace a su manera.

En mi tercer mes de embarazo me dio mucha náusea, mucho mareo, me descomponía mucho, pero ese periodo ya pasó. Hay que aprender a coexistir respetando las necesidades del feto y del cuerpo de la mujer, sin abandonar mis labores.

LEA MÁS: (Video) Por esto que dijo Pilar Cisneros es que la están criticando a ella y a Rodrigo Chaves

Yo sí creo que la sociedad está muy acostumbrada a que la mujer embarazada tiene que irse a casa y quedarse ahí, pero las mujeres embarazadas seguimos siendo profesionales, seguimos siendo diputadas, seguimos siendo inteligentes, seguimos siendo contundentes, no nos convertimos en un osito de peluche que se queda en el sillón.

Estas son algunas de las cosas que le han regalado a la diputada para su bebé. (Cortesía)

— ¿Le recomendó el doctor bajar las revoluciones en esta etapa?

En la gestación lo que hay que garantizar es que los niveles de estrés no sean muy altos, que no es lo mismo que renunciar a tu personalidad. Yo puedo seguir siendo muy vehemente y lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera, esa es mi personalidad.

Lo que sí hay que hacer es administrar las tareas para que el estrés no te supere. En la noche llego a mi casa y me desconecto, se acabó, me siento a comer, comparto con mi pareja, con mis perritos, descanso. Por el momento, el proceso va bastante bien.

LEA MÁS: OIJ y Fuerza Pública dan el ejemplo con mensaje histórico en medio de pleitos políticos

— El día que hizo público su embarazo fue por una queja, porque el presidente de la Asamblea no le dio permiso para ir a una cita médica, ¿ha sido difícil lidiar con esas cosas?

Me he dado cuenta de que aquí en la Asamblea las reglas del juego se hicieron hace mucho tiempo y las hicieron hombres. A nadie ni se le ocurrió que aquí podía haber una diputada embarazada, y no soy la primera. Yo no quería que esa fuera la manera en la que se hiciera pública mi gestación, pero también entendí que esas cosas no cambian si uno no las pone sobre la mesa.

Sofía Guillén abre su corazón y habla de su embarazo

Estoy trabajando en una reforma para presentarla, pero me estoy esperando unos meses porque no quiero que se entienda que es una reforma para mí. Lo que quiero es que las reglas del juego cambien para las siguientes chicas. Eso no puede seguirnos pasando, es una reforma sobre la prioridad de los permisos legislativos, porque ahorita la prioridad, es muy subjetiva, muy ambigua.

— ¿Ya sabe si va a tener un niño o una niña?, ¿cómo se va a llamar?

Justo hoy (miércoles 21 de mayo) me di cuenta de que es niño. Ya elegimos un nombre, pero todavía no lo voy a decir, hasta que nazca. Estamos muy felices, ya le estamos decorando el cuarto.

— ¿Le han dado antojos?

Sí, de mango con sal; de batidos, de mora en leche, de cas en leche. Por mi casa venden, entonces se me antojan mucho.

— ¿Le gustaría ser presidenta de la República?

En enero de este año, antes de quedar embarazada, le comuniqué al partido que yo deseaba vivir otras etapas de mi vida antes de postularme para esa responsabilidad. Quiero crecer un poquito más, vivir otras cosas más antes de poder postularme para esa tarea, ¿verdad?

Había personas dentro del Frente Amplio que me pedían postularme, por eso comuniqué mi parecer. Más adelante podría considerarlo.