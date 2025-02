Tico celebra el divorcio por incompatibilidad de caracteres por todas estas cosas que le hizo su exesposa

Un tico de apellido Valerio, vecino de Palmares, celebra que de nuevo exista en Costa Rica el divorcio por incompatibilidad de caracteres ya que gracias a esa opción él pudo acabar con una pesadilla que vivió durante años.

La Real Academia Española define la incompatibilidad de caracteres como la “imposibilidad de dos personas de mantener una relación mutua en cierta armonía y respeto, que se funda en el carácter de las mismas”.

Esta figura del divorcio se había incorporado en el ordenamiento jurídico del país en 2020, pero no fue incluida en la ley de creación del Código Procesal de Familia que entró en vigencia el 1 de octubre del 2024, por lo que desde entonces no se podían hacer divorcios de ese tipo, sin embargo, los diputados aprobaron esta semana en segundo debate un proyecto que los vuele a permitir.

La reforma a la ley que devuelve a las parejas la libertad de divorciarse cuando no se llevan bien, fue impulsada por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Johanna Obando.

Valerio sabe de primera mano que los divorcios por incompatibilidad de caracteres son muy necesarios y pone su ejemplo.

Él estuvo casado cuatro años y la mayor parte de ese tiempo la pasó muy mal, porque su entonces esposa fue cambiando con el tiempo y la relación se complicó demasiado.

El no compartir el gusto por un tipo de música podría ser una causal de este tipo de divorcio. (Shutterstock)

“Mi trabajo es de campo, tengo que tratar con muchas personas e ir a muchos lugares. Yo me casé en agosto del 2021 y unos meses después empecé a tener problemas con la que en ese momento era mi esposa, se ponía muy celosa.

“Decía que estaba viéndome con mujeres porque llegaba a diferentes horas de la noche a la casa después del salir del trabajo, pero es que he tenido trabajos en los que sé a que hora entro, pero no a que hora salgo”, relató.

La gota que derramó el vaso

Los reclamos hacia él eran frecuentes y también era común que, por los celos, la mujer lo sacara del cuarto y lo mandara a dormir a la sala.

“Empezaron los irrespetos por parte de ella y decidí irme de la casa un tiempo mientras se tranquilizaba. Luego volví, pero las cosas no mejoraron y hubo una cosa que fue la que me hizo tomar la decisión de divorciarme.

La idea es que las parejas tengan la libertad de poner fin a matrimonios que no funcionan. (Archivo)

“Un domingo yo iba a ir de compras, le pregunté si quería acompañarme y no quiso, pero después me acusó de abandonarla y hasta llegó a decir que yo andaba con mujeres, cuando no era cierto, ya que con quienes estuve ese día fue con una hermana de ella y el marido, tomamos café y ya luego nos fuimos para la casa”, manifestó.

Ese mismo día la pareja se desapareció por un buen rato y cuando llegó a la casa trató de tener intimidad con él, pero la notó muy extraña y detectó que, al parecer, había estado con otro hombre.

“Ella me acusó de haberla agredido sexualmente cuando claramente no fue así, fui a parar hasta a la cárcel esa vez. Después ella empezó a irrespetar las medidas que había impuesto el juez, me ponía mensajes y así, pero yo ya estaba decidido a divorciarme”, expresó.

Valerio contactó al abogado Kabul Ugalde para iniciar el divorcio que calzó precisamente con el tema de la incompatibilidad de caracteres y después de unos meses el trámite estuvo listo.

El abogado Kabul Ugalde explica cuáles causas calzan en este divorcio. (Cortesía)

“Es importante que se pueda dar el divorcio por incompatibilidad de caracteres, yo no soy fiestero y mi exesposa sí, yo no soy agresor, pero ella sí, así que si la pareja no se logra acomodar y no se da una compatibilidad, pues sí es necesario que se pueda tener esa opción para acabar con esas situaciones”, aseguró el hombre.

¿Qué causas calzan en el divorcio por incompatibilidad de caracteres?

Para entender mejor el tema y las causas que calzan en este tipo de divorcios, contactamos al abogado Kabul Ugalde, experto en materia de familia, laboral y civil, y quien llevó el divorcio de Valerio.

“Cuando estamos ante un divorcio por incompatibilidad de caracteres es sencillo, significa que la pareja no tuvo una relación previa de noviazgo, como sucedía antes, y que se conocieron ocho días, un mes cuando mucho, y decidieron casarse, entonces hay conflictos con situaciones como conductas y hábitos.

“Alguno de los dos deja ropa sucia en el baño, ronca mucho, tiene problemas de higiene, tiene situaciones de bipolaridad y conductas violentas y agresivas, no le gusta la forma de cocinar de la otra persona, no le gusta la música que escucha su cónyuge y todo este tipo de situaciones.

Los diputados aprobaron esta semana el proyecto de ley sobre el divorcio. (Archivo)

“En la buena y sana teoría el matrimonio es el único contrato que no tiene plazo, las parejas no se casan para convivir cinco años, ocho meses, tres días; no, la pareja trata de convivir hasta que la muerte los separe, según la normativa, entonces cuando se dan estos cambios de temperamentos, de hábitos, o de conductas deciden divorciarse”, explicó el experto.

El abogado dice que si las dos partes quieren terminar el matrimonio, se hace un divorcio conciliatorio, pero si solo uno es el que quiere acabar con la relación, se cita la incompatibilidad de caracteres.