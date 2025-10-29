TSE revela cómo quedó la papeleta presidencial para las elecciones del 2026

Ya se sabe cómo será la papeleta presidencial de las elecciones del 2026.

Este miércoles a las 10 de la mañana, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se realizó el sorteo para definir la ubicación que tendrán los partidos políticos en las papeletas que serán utilizadas en las próximas elecciones nacionales, a celebrarse el 1° de febrero del 2026.

EL TSE hizo el sorteo para saber el orden que tendrán los candidatos en la papeleta presidencial presidencial. (John Durán)

“Mediante una rifa efectuada ante la presencia de representantes de las agrupaciones partidarias, se definieron los lugares que ocuparán los 25 partidos que presentaron candidaturas, de los cuales 20 son nacionales y 5 provinciales”, informó el TSE.

Las 20 agrupaciones políticas que postularon candidatos dentro de la papeleta presidencial tendrán la siguiente ubicación:

Papeleta presidencial (TSE/TSE)

La papeleta tendrá cinco filas horizontales y cuatro verticales, en las que se acomodarán las 20 opciones presidenciales.

Así quedaron ubicados los candidatos más populares:

- La representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, quedó en la fila del centro de la papeleta, en el tercer espacio de arriba hacia abajo.

- Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) quedó en la última fila de abajo, en la esquina izquierda.

- Claudia Dobles, de Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Coalición Agenda Ciudadana, quedó en la segunda fila de arriba hacia abajo, en la cuarta posición.

- Ariel Robles, candidato del Partido Frente Amplio, quedó en la última fila de arriba hacia abajo, en cuarta posición.