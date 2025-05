Uno de los perritos de Sofía Guillén se dio cuenta, antes que ella, de su embarazo

Sofía Guillén está feliz, a la espera de su primer hijo. (Mayela López)

Sofía Guillén, la diputada del Frente Amplio que espera su primer hijo, nos abrió su corazón y nos contó cómo le ha ido en el embarazo.

Entre las cosas que nos relató hay algo muy curioso, y es que uno de sus perritos se dio cuenta, antes que ella misma, que estaba embarazada.

La legisladora y el historiador Luis Gerardo Arce, de 35 años, tienen dos años de relación y desde el año pasado hablaron sobre lo bonito que sería tener un bebé.

Sofía y Luis Gerardo ya están alistando el cuarto del bebé. (Cortesía)

“Ha sido muy hermoso porque es algo deseado. Desde el año pasado, Luis Gerardo y yo ya habíamos hablado de que queríamos tener un bebé. Este año voy a cumplir 33 años y yo quería que mi cuerpo actual fuese el que pudiera asumir esa tarea para gestionar bien, cada mujer lo hace a su manera.

“En mi tercer mes de embarazo me dio mucha náusea, mucho mareo, me descomponía mucho, ese periodo ya pasó. Hay que aprender a coexistir respetando las necesidades del feto y del cuerpo de la mujer, sin abandonar mis labores”, manifestó la diputada.

Sofía Guillén abre su corazón y habla de su embarazo

Sofía y Luis Gerardo tienen tres perritos: Oso, Papita y Mía, y según contó la legisladora, Oso se dio cuenta de que ella estaba embarazada y dio señales que hasta después pudieron comprender.

“Durante mis primeras semanas de embarazo, cuando aún yo no sabía que estaba embarazada, Oso se volvió extrañamente apegado y ansioso, pasó días portándose muy raro y hasta tuvo vómitos y gastritis.

Oso, Papita y Mía son las mascotas de los futuros papás. (Cortesía)

“No entendíamos por qué, no había comido nada raro, su dieta no había cambiado, todo era igual y yo no entendía qué le pasaba. Incluso lo llevamos al hospital veterinario y no salía que tuviera nada. Luego se le calmó. A los días me di cuenta de que estaba embarazada. Desde ese momento y hasta la fecha, Oso no se aparta de mí y no deja que nadie se me acerque”, narró.

¡Es un niño!

Sofía nos contó que el miércoles pasado se hizo un ultrasonido y se dio cuenta de que tendrá un niño y ya le están decorando el cuarto.

Estas son algunas de las cosas que le han regalado a la diputada para su bebé. (Cortesía)

Sobre los anteojos contó que ha tenido varios: mango con sal y batidos de mora en leche y cas en leche.

La diputada está disfrutando al máximo su embarazo, pero no deja de lado su trabajo en la Asamblea Legislativa.

“Yo sí creo que la sociedad está muy acostumbrada a que la mujer embarazada tiene que irse a casa y quedarse ahí, pero las mujeres embarazadas seguimos siendo profesionales, seguimos siendo diputadas, seguimos siendo inteligentes, seguimos siendo contundentes, no nos convertimos en un osito de peluche que se queda en el sillón”.

Sofía Guilllén nos contó los antojos que ha tenido en el embarazo

“En la gestación lo que hay que garantizar es que los niveles de estrés no sean muy altos, que no es lo mismo que renunciar a tu personalidad. Yo puedo seguir siendo muy vehemente y lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera, esa es mi personalidad. Lo que sí hay que hacer es administrar las tareas para que el estrés no te supere”, explicó.