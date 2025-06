(Video) Álvaro Ramos dijo algo sobre Johnny Araya que sacudirá las bases del PLN

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), se dejó decir un par de cosas sobre el exalcalde josefino, Johnny Araya, en una entrevista para Repretel, que sacudirá las propias bases del partido.

Álvaro Ramos y Johnny Araya tienen visiones muy diferentes sobre el futuro de Liberación Nacional. (Archivo/Archivo)

Resulta que hace unos días se dio a conocer que Araya se está postulando para convertirse en presidente de la Asamblea Cantonal de San José del PLN, a pesar de que, en abril pasado, dijo que mantendría el perfil bajo y no buscaría más puestos políticos.

Todo esto llevó a que, Randall Rivera, director de noticias Repretel, le preguntara a Ramos sobre esta postulación y si, realmente, la cúpula no incide en las decisiones del partido.

Y la respuesta de Ramos pondría de cabeza a Liberación.

“Vamos a hacer una separación de dos cosas. Está el partido, que es abierto y democrático. Y está mi campaña y mi movimiento, que tiene como base a Liberación Nacional”, dijo.

“Yo sí quiero dejar muy claro que Johnny Araya no es parte de ese movimiento, nunca lo ha sido, no lo fue desde el principio y no lo va a ser. No va a ser parte de mi gobierno y no va a ser diputado”.

A continuación puede ver el video donde lo dice:

Álvaro Ramos dijo algo sobre Johnny Araya que tumbará las bases del PLN

Pero ahí no acaba el tema, ya que Rivera le cuestionó que qué pasaría si la Asamblea de Liberación escoge a Araya para que sea diputado, pero, de una vez, Ramos le cortó las alas a esa posibilidad.

Liberación Nacional, supuestamente, se está sacudiendo de la influencia de la cúpula. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“No lo van a escoger, porque, al final, ese proceso democrático involucra mucho espacio. Él mismo ya ha dado a entender que no quiere ser diputado, pero además, yo sí soy capaz de articular, con esfuerzo, a la Asamblea Nacional, para que no escoja a Johnny Araya en los primeros lugares de las diputaciones por San José”, sentenció.

En La Teja le consultamos a Johnny Araya, qué opina sobre las declaraciones de Álvaro Ramos, pero, al cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

