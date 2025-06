(Video) Gloria Navas se puso a darle clases de inglés a Rodrigo Chaves en medio plenario

La diputada Gloria Navas no dejó pasar el discurso en inglés que dio el presidente Rodrigo Chaves en Francia y, este martes, se pudo a darle clases de inglés.

Y es que la forma de hablar inglés de Chaves ha generado muchos comentarios, bromas y memes.

Gloria Navas le dio clases de inglés a Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

“En las redes se desató desde ayer y el día de hoy una crítica al inglés del señor presidente y yo me puse de curiosa a escuchar qué fue lo que él habló y, de veras, comenzó un discurso en inglés pudiendo haber pedido un traductor de español a francés o de español al inglés, pero se la jugó”, dijo Navas.

Luego de eso, empezó a leer las cosas que dijo el mandatario, imitando su pronunciación.

Presidente Y Gloria

“Mr. President, you don’t know how to speak English. You need some lessons. Stop speaking and acting with such conduct that cannot be accepted”, dijo Navas en inglés.

La traducción de lo que dijo es: “Señor presidente, no sabe hablar inglés. Necesita aprender. Deje de hablar y actuar con una conducta inaceptable”.

“Disculpen señores diputados, pero la tentación era grandísima”, añadió la legisladora en el plenario legislativo, en su tiempo de control político.