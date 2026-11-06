(Video) Hermano de magistrada Patricia Solano es crítico y habla claro de lo que debe mejorar el Poder Judicial

Iván Solano, hermano de la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, es crítico y reconoce que el Poder Judicial necesita cambios.

Él mismo le dice a su hermana en qué debería enfocarse, según su criterio como ciudadano, para corregir lo que tanto incomoda a la gente.

Patricia Solano fue juramentada por su reelección como magistrada. (Asamblea Legislativa)

Iván estuvo presente este jueves en la Asamblea Legislativa en la juramentación de Solano por su reelección como magistrada y conversó con La Teja sobre la gran responsabilidad que tiene su hermana para con el país.

“La tomamos (la reelección) con muchísimo orgullo porque lo que se demuestra es un premio a la constancia y al esfuerzo de un trabajo bien hecho, profesional, siempre apegado con la ley y con las conductas adecuadas que tiene que tener una persona de la envergadura de la magistratura que ella ostenta.

“Creo que ha sido un ejemplo de trabajo, de superación, de honestidad, de conocimiento y de estudio. Se refleja en las actuaciones que ha tenido, siempre defendiendo al Poder Judicial, y creo que eso nos llena de mucho orgullo porque nos representa a todos en el país”, expresó.

Iván Solano, hermano de la magistrada, es crítico sobre lo que debe mejorar el Poder Judicial. (John Durán)

Un puesto importante en tiempos de tanta violencia

Solano es la presidenta de la Sala Tercera, es decir, la Sala de Casación Penal que tramita los recursos de apelación y revisión, tanto en materia penal de adultos como en materia penal juvenil.

Esa sala es de gran relevancia en la actual crisis de violencia que enfrenta el país. Iván reconoce la enorme responsabilidad que Patricia tiene en sus manos.

“Creo que desde su puesto de magistratura, ella debe abogar por defendernos a todos y que las condiciones se den para que tengamos un país mejor y más seguro.

“Yo he sido crítico en decirles que ellos deben revisar lo que la población necesita y que empiecen a escuchar un poco más el sentir de las personas, de manera tal que el Poder Judicial esté disponible para atender la necesidad de las personas. Aquí le puedo poner dos ejemplos, el de justicia pronta y cumplida, que realmente es un tema que tienen que tener claro sobre las tareas que deben desarrollar”, indicó el familiar de la magistrada.

La madre de Patricia Solano, doña Irma, la acompaña durante su juramento. (John Durán)

Urge una mejor comunicación con la gente

Él también fue enfático en que urge que el Poder Judicial mejore su comunicación con la ciudadanía.

“Otro tema es el de comunicar, porque pareciera que el Poder Judicial se aísla muchísimo y debería tener un esquema de comunicación de las cosas para que sea cada vez más claro. Hay otras tareas en relación con los procesos que ellos deben tener para que tengan control de los tiempos de las tareas y de la cantidad de casos. Esto también incluye que revisen esquemas de tiempos en todas las tareas que tienen.

“Creo que de su despacho va a tener que impulsar muchísimo todas estas tareas para apoyar la gestión del Poder Judicial”, agregó.