(Video) Pilar Cisneros explotó y habló pestes del programa El Chinamo de Teletica

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, explotó contra el programa El Chinamo, de Teletica, pese a que este show arrancó cuando ella todavía trabajaba en Canal 7.

La legisladora se mostró muy molesta por la decisión de la Sala Constitucional de darles la razón a las personas que presentaron dos recursos de amparo luego de que el ICE le quitara la pauta publicitaria de Kolbi a ese programa, porque los chinaokes le tiraban duro al gobierno.

Pilar Cisneros habló pestes del programa El Chinamo. (John Durán)

Cisneros habló pestes de El Chinamo, no tuvo misericordia, ni siquiera porque ella trabajó un montón de años en Teletica mientras el programa se llevaba a cabo.

“Óigame, costarricense, tome nota, con el dinero de sus impuestos, la Sala Cuarta quiere obligar al Estado a financiar programas, no de noticias; no, no, no, no, de entretenimiento chabacano y pachuco como El Chinamo.

El Chinamo empezó cuando Cisneros aún trabajaba en Teletica. (Archivo)

“¿De cuándo acá los costarricenses utilizan programas como El Chinamo para informarse o para formar criterios sobre lo que ocurre en el país? A cuenta de qué tenemos que financiar programas de un canal privado", señaló.

La legisladora dijo también que ahora la mayoría de gente se informa por redes sociales, así que perfectamente podría no haber pauta en medios tradicionales.

“Plataformas como YouTube, Instagram, y TikTok crecen como la espuma. Y quienes dominan el debate son los influencers, y no la prensa, ni la radio, ni el televisor. No, costarricenses, no seguiremos con el injusto negocio de los cuatro gatos vivazos que acaparan una millonaria pauta.

Pilar Cisnero explota contra el programa El Chinamo

“Nosotros lucharemos por democratizar la pauta para que usted se informe más y mejor. Obviamente, no por medio de un chinaoke, qué falta de respeto”, agregó Cisneros.

El programa El Chinamo se inició en diciembre del 2000 y Cisneros trabajó en Teletica hasta el año 2013.