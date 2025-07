(Video) Pilar Cisneros renuncia a ser la cabeza de la campaña de Laura Fernández, ¿qué fue lo que pasó?

La diputada Pilar Cisneros ya no dirigirá la campaña de la precandidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Laura Fernández.

Este jueves ella explicó a La Teja las razones del porqué tomó esa decisión tan repentina y si es que está en contra de algunas de las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo en los últimos días.

Pilar Cisneros deja la dirigencia de la campaña política de Laura Fernández. (Albert Marín)

“Sí (es cierto), porque definitivamente no tengo ni tiempo ni energía. Este trabajo de la Asamblea Legislativa, aunque mucha gente cree que hay diputados vagos, no sé si los hay, pero yo no soy, me requiere realmente demasiadas horas. Yo llego aquí a las seis de la mañana, ayer (miércoles) salimos a las nueve de la noche, hoy estoy aquí desde las cinco y media de la mañana, y otra vez hay una extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, entonces yo no quiero asumir una responsabilidad que no voy a poder cumplir.

“El día tiene 24 horas, no lo puedo tirar más. Ya yo ayer hablé con Laura, le comuniqué, y le dije que con mucho gusto me voy a quedar apoyándola en ese comité de comunicación, que obviamente estaré muy presente en la campaña, y que voy a trabajar muy duro para que ella llegue a Zapote, pero ya no como la cabeza del equipo”, dijo la diputada.

Cisneros dice que ya le comunicó a Laura Fernández su decisión. (Cortesía PPSO)

Cisneros dijo, además, que la precandidata lo tomó bien.

“Lo comprendió. Ella fue ministra de la Presidencia, o sea, conoce perfectamente bien cuál es el ritmo de trabajo aquí en la Asamblea Legislativa.

“Ella sabe la exigencia que tiene el trabajo aquí en el Congreso, entonces me dijo: ‘No, doña Pilar, yo comprendo perfectamente’. Laura cuenta conmigo, yo voy a seguir apoyándola y voy a trabajar muy duro en la campaña”, manifestó.

Cisneros dice que no tiene tiempo para ese cargo tan demandante. (Albert Marín)

También le consultamos a Pilar si esta decisión no tiene nada que ver con alguna de las últimas decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo las renuncias de siete jerarcas que se dieron a conocer este miércoles.

“En lo más mínimo, yo tengo muy claro que yo soy diputada de la República y que el presidente de la República se llama Rodrigo Chaves Robles, y que él es el que está tomando las decisiones.

“Él tiene que enterarse de cuáles son sus ministros que se van porque él tiene que buscar los reemplazos”, agregó la diputada.