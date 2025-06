(Video) ¿Se burló el diputado Leslye Bojorges de la forma de caminar de Pilar Cisneros?

El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), está en el ojo del huracán porque lo acusan de haberse burlado de la forma de caminar de su colega Pilar Cisneros.

El martes, durante el plenario legislativo, mientras había un receso, se observó a Bojorges conversar con la legisladora Montserrat Ruiz y, de un momento a otro, él empezó a caminar de forma extraña, como si le dolieran los pies. Él y Ruiz se rieron del asunto y luego los dos volvieron a ver la pantalla del plenario donde se ve el video de la trasmisión.

El diputado Leslye Bojorges pidió disculpas por lo ocurrido. (Asamblea Legislativa)

Los oficialistas dijeron que el diputado se estaba burlando de la forma de caminar de Pilar Cisneros, así como de las personas que pueden sufrir alguna discapacidad física.

Ante esas afirmaciones, Bojorges, por medio de sus redes sociales, aseguró que no se estaba burlando de nadie y menos por su papel de educador.

La diputada Cisneros dice que camina mal porque tiene cinco tornillos en un pie. (Asamblea Legislativa)

Aseguró que lo que pasó es que estaba estrenando zapatos y le “chimaron” y que la diputada Ruiz lo majó, por eso simuló caminar con dolor.

“Exageré el dolor caminando de esa manera”, manifestó.

Bojorges reconoció que su forma de actuar no es la de un representante del primer poder de la República, y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos de alguna manera.

La Teja consultó a la diputada Cisneros sobre el tema y esto fue lo que dijo:

“No tengo nada que decir. Si se estaba burlando de mí, el problema es de él y no mío. Bojorges puede evitar la chota; en cambio, yo no puedo evitar mi cojera porque tengo cinco pines en el pie izquierdo que me producen mucho dolor cuando lo tengo hinchado.

“Nunca me he victimizado y esta no será la primera vez. Hago lo que puedo con lo que tengo y no me molesta seguir activa pese a mi limitación física”, manifestó.