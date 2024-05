Politólogo desarma la estrategia de comunicación del Jaguar de Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, adoptó la comparación que hizo una división del Bank of America que calificó en febrero a Costa Rica como una “economía jaguar” por su ritmo de crecimiento económico y ahora convirtió el tema en una campaña de comunicación.

Este jueves, el mandatario mencionó un montón de veces al jaguar en su informe de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa y este viernes las instituciones estatales amanecieron con el jaguar en sus redes sociales y sitios web.

Ahora todos los ministerios e instituciones del Estado tienen el aguar. Foto: Facebook. (Tomada de Facebook)

El politólogo Gustavo Araya dijo que ese cambio no habla bien de la comunicación del Gobierno y explicó el por qué.

“Eso es una campaña de un Gobierno, no una de un Estado, está mal conceptualizada. Además. Las marcas suelen ser una idea general para vender algo en total, yo no vendo un carro porque tiene una característica específica, es porque el conjunto de la cosas destaca.

“Un carro es el conjunto de cosas, no solo es rápido, tiene muchas cosas. Eso del jaguar destaca que estamos mejor en la economía, pero estamos mal en ambiente, en seguridad, en educación, en salud, e infraestructura y todo lo demás, entonces es como vender un carro porque brilla mucho, pero, ¿y todo los demás? el motor, las llantas, la transmisión, la suspensión y los demás componentes ¿está vendiendo solo el brillo?, eso es irresponsable”, explicó Araya.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves debería aprender de Laura Chinchilla, según análisis de un experto en protocolo

El experto también dijo que preocupa ver que de un momento a otro el Gobierno aliena todos sus ministerios e instituciones con la estrategia del mandatario, aunque no sea algo que las beneficie o representa a todas.

“Tienen trabajando una batería de instituciones del Gobierno, es un tema bastante preocupante porque es como dar a entender que no importa el IMAS, que no importa el ICE, que no importa canal 13, que no importa el PANI, sino lo que importa es jaguar.

Rodrigo Chaves se enamoró del jaguar y lo tiene por todo lado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Eso lo que demuestra es la más absoluta incompetencia en términos de comunicación, no estoy logrando comunicar la totalidad del Gobierno, solo una parte”, aseguró el politólogo.

LEA MÁS: ¿Qué es un referéndum y qué tipo de temas se pueden someter a esta consulta?

Algo muy distinto piensa el publicista Jeancarlo Porras quien ve con buenos ojos la estrategia del Poder Ejecutivo, piensa que está aprovechando una oportunidad que vio en el momento y descata que de eso se trata la comunicación.

“A mí me parece que el tema de imagen o de identidad es también de oportunidad, en este caso, a través de una noticia que se difundió (la comparación de Costa Rica con el jaguar) el gobierno lo está aprovechando para reforzar el mensaje que quiere dar a la población, no le veo dificultad, no le veo que haya error en la estrategia de comunicación porque lo que se está haciendo es aprovechar una noticia para reforzar el mensaje, lo veo bien”, aseguró el publicista.