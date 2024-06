Politólogo explica muy clarito por qué el referéndum es un “caballo de Troya” tan peligroso para el país

Rodrigo Chaves presentó el proyecto de referéndum, pero deja muchas dudas. Foto: Casa Presidencial. (Casa Presidencial)

El proyecto de ley que presentó el presidente Rodrigo Chaves para llevar a cabo un referéndum, podría no tener mucho futuro en la Asamblea Legislativa porque podría tratarse de un “caballo de Troya”.

Así lo considera el politóligo Gustavo Araya, quien dice que la iniciativa lo que pretende es, entre otras cosas, quitarle potestades a la Contraloría para poder sacar adelante dos proyectos estrellas del Gobierno: Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, pero eso abriría muchos portillos para irregularidades en el futuro.

“El proyecto de ley plantea un problema muy común entre políticos de visión, no de Estado, sino visión de corto plazo. El proyecto lo que plantea es justificar la disminución de controles por parte de la Contraloría, restarle funciones a esta entidad en función de dos proyectos del Gobierno: La Marina de Limón y Ciudad Gobierno.

“Uno podría estar muy de acuerdo con esos dos proyectos y dar paso a que se le quiten los controles a la Contraloría, lo que pasa es que se los va a quitar para todo, se los va a quitar hasta que haya otra modificación de ley y mientras tanto llega un nuevo presidente, en el 2026 y se le ocurre que va a construir calles frente a las casas de los amigos y la Contraloría quedó atada de manos y el pueblo de Costa Rica tiene que empezar a pagar calles para todos los amigos del presidente, se abre un portillo muy peligroso que le niega viabilidad real al proyecto de ley”, explica Araya.

El politólogo Gustavo Araya dice que el proyecto es un caballo de Troya. Foto: Casa Presidencial. (Casa Presidencial)

Si los diputados se dan cuenta de que este proyecto de ley es un caballo de Troya, el Gobierno está en problemas.

“No es prudente hacer ese tipo de declaraciones porque una persona puede estar de acuerdo con Ciudad Gobierno, pero no con las formas con las que el Gobierno quiere imponer para llevar a cabo ese proyecto y no por eso está mal. Yo puedo estar en desacuerdo con mi pareja o con una persona, pero eso no me da luz verde para agredirla, eso no da permiso para decirle que es mala, ni tampoco a decir que el que piensa de una forma es bueno y el otro es malo, ese comportamiento típico de agresor político es lo que nos está enfermando ahorita como sociedad y fomenta la polarización, fomenta el populismo y fomenta la post verdad”, añadió.