Politólogo hace fuerte crítica a los dos partidos que siguen a Rodrigo Chaves

El politólogo Gustavo Araya lanzó fuertes críticas a los dos partidos que tienen como figura principal al presidente Rodrigo Chaves.

Luego de que se diera a conocer que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó todas las candidaturas a las alcaldías de los partidos Aquí Costa Rica Manda y Pueblo Soberano, Araya dijo que quizá hasta les está haciendo un favor.

“Hay que tomar en consideración los antecedentes, Aquí Costa Rica Manda se trata de un partido político al cual le cambiaron completamente la imagen y el nombre, es un partido de los que yo denomino zombi: no tiene una identidad real y simplemente es ocupada por una intención, eso hace ver que se trata de un proyecto político sin contenido real.

Los dos partidos de seguidores de Rodrigo Chaves están teniendo problemas. Foto: Presidencia. (JOHANFRED)

“En el caso de Pueblo Soberano es la primera vez en la historia de Costa Rica que un partido que está dirigido por una persona que está directamente con Casa Presidencial (Mayuli Ortega). Esto es a todas luces una situación irregular, por lo tanto pareciera que a estas personas el tema de la imagen o el tema del cumplimiento de ciertos parámetros no les es relevante.

El experto dice que aunque estos partidos han estado haciendo mucha “bulla”, en realidad reúnen poca gente.

“Por un lado pareciera que el Tribunal Supremo de Elecciones, al hacerles obligatorio, como tiene que ser, el cumplimiento de la legislación electoral costarricense, les está haciendo un favor porque son dos partidos que juntos no llegaban al 1% de la intención o de la simpatía partidaria, según las encuestas serias y segundo, también son partidos que están creados para generar bulla, una imagen de participación de un chavismo que no existe; no tienen una propuesta programática, no tiene liderazgos diversos ni formados, no hay un congreso ideológico y tampoco tienen vinculación real con ningún grupo o sector costarricense específico”, manifestó Araya.

Federico Cruz dice que están trabajando en solucionar la crisis. Foto: José Cordero/Rafael Pacheco.

No hay igualdad

Marta Castillo, jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE, confirmó el rechazo de las candidaturas y aclaró que las resoluciones no están en firme, incluso dijo que ya Aquí Costa Rica Manda presentó apelaciones al respecto, por lo que ahora el Tribunal deberá analizar los argumentos dados por el partido para tomar una resolución final.

“Las candidaturas que no cumplan la paridad de género evidentemente serán rechazadas, pero hay que esperar a que salgan las resoluciones y sean notificadas al partido. Estas resoluciones no están en firme todavía”, explicó la funcionaria.

Castillo dice que estas agrupaciones pueden presentar recursos de revocatoria y de apelación, pero que en caso de que el Tribunal mantenga la resolución luego de hacer un análisis de cada caso, se quedarían sin participar en las elecciones municipales.

Nueve diputados de gobierno dieron su apoyo a Aquí Costa Rica Manda. Foto: Cortesía ACRM.

Castillo dijo que el Tribunal no tiene un plazo establecido para dar una respuesta a las apelaciones, pero debe correr para revisar los reclamos ya que deben establecer las candidaturas municipales lo antes posible para la impresión de las papeletas.

El partido Aquí Costa Rica Manda envió un comunicado en el que aseguran que están tratando de resolver la situación para “emitir nuestra mejor defensa legal en tiempo y en forma con las pruebas que corresponde ante el Tribunal Supremo de Elecciones”.