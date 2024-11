Politólogo sobre mentira de diputado Gilbert Jiménez: “es lamentable, da pena”

El diputado Gilbert Jiménez mintió en un caso muy delicado, él dijo que había ido a ayudar a los afectados por las inundaciones en Guacanaste y no era verdad.

Cuando fue descubierto en la mentira, no tuvo más opción que reconocerlo y pedir perdón.

Esta foto desmintió a Gilbert Jiménez con el viaje a Guanacaste. (Tomada de Facebook)

El politólogo Sergio Araya dice que este tipo de actitudes del diputado, dañan más la imagen que tiene la gente de los políticos.

“Es lamentable, da pena que un legislador, que un actor político, que un generador de opinión pública o que una persona que tiene responsabilidad y debe más bien transmitir confianza, credibilidad, caiga en esas situaciones.

“Hay que ser muy cuidadoso, respetar la investidura, sobre todo en estos tiempos de tanto escepticismo, molestia, frustración. Quizá el valor más aplaudible por parte de la ciudadanía es el de ser consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y especialmente lo que se hace", expresó el experto.

Araya también dijo que Jiménez le hizo daño a la democracia.

“Este tipo de mentiras evidentemente erosionan la confianza, la credibilidad y a pesar de que lo comenten personas en forma individual, termina repercutiendo por la investidura y por lo que representa, en esa institución a la cual representa; es lamentable y lo que genera es una profunda pena porque, finalmente el afectado es el sistema democrático en su conjunto", agregó el politólogo.

El legislador se disculpó por la mentira que dijo. (Rocío Sandí Z.)

La Teja le preguntó al legislador por qué fue que dijo que sí había ido a Guanacaste cuando no fue así y esta fue la respuesta.

“Yo creo que una de mis características y cualidades es estar a la par de las personas que más necesitan, en ese sentido sentí que estaba a la par de todos y que, como bien, en su momento me puse a disposición del diputado (Luis Fernando Mendoza) y lo he estado en disposición de todos y siempre he trabajado, ha sido mi característica seguir trabajando.

“He dado las disculpas por la situación, por supuesto que seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho y ahora con mayor ímpetu, mayor esfuerzo y trabajo, esto me lleva a redoblar esfuerzos para seguir trabajando por mi país", manifestó el legislador.