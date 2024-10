¿Pondrán impuestos a los pagos por Sinpe Móvil? esto dice el ministro de Hacienda

A Gabriel Sandí no le hizo nada de gracia escuchar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, decir que está viendo a ver cómo pueden ponerle algún tipo de impuesto a los pagos por Sinpe Móvil para evitar que los comercios evaden evadiendo impuestos con este tipo de transacciones.

El muchacho, de 22 años, usa ese medio de pago varias a veces a la semana y teme que eso de que quieran ponerle impuestos a un tipo de Sinpe termine siendo parejo para todos, como quien dice, que paguen justos por pecadores.

LEA MÁS: Antonio Álvarez Desanti anuncia drástica y sorpresiva decisión en el PLN

Los usuarios de Sinpe Móvil no están contentos con la noticia. (Alonso Tenorio)

“Cuando voy a comer con mis amigos alguno paga la cuenta y los demás le damos la parte de cada uno por Sinpe, cuando voy a jugar bola alguien paga la cancha y los demás le pagamos a esa persona con Sinpe, a veces mi mamá me pide que le pague algún número de rifa o bingos por Sinpe, o a veces no tengo plata en efectivo entonces le hago un Sinpe a mi hermana o a mi papá para que ellos me den la plata en efectivo.

“Si no logran hacer esa diferencia entre los pagos Sinpe comerciales de los personales, entonces mucha gente dejaría de usarlos porque nada que ver que cobren impuestos por eso”, argumenta el muchacho.

LEA MÁS: Niña de tres años fue infectada por el gusano barrenador

Sobre este tema se han dicho muchas cosas, pero para salir de dudas contactamos al ministro Acosta para que nos explique qué es exactamente lo que piensan hacer.

“Actualmente, cuando usted paga en un negocio con tarjeta, sea de débito o de crédito, hay una retención que se hace en el banco y eso sirve como un crédito para el pago de renta y de IVA, con los pagos de Sinpe no ocurre eso, por eso estamos trabajando con el Banco Central para poder establecer cuáles empresas reciben pagos de Sinpe y que se hagan las retenciones.

Hacienda quiere evitar la evasión de impuestos. (Archivo)

“Lo importante de esto es que las transferencias entre personas que no tengan que ver con una relación comercial, no van a tener ninguna retención de ningún tipo”, aseguró el ministro, aunque aún no sepa cómo lograr eso.

Experto en economía dice que el plan de Acosta debe afinarse muy bien

El economista Fernando Rodríguez fue viceministro de Ingresos en la administración de Luis Guillermo Solís, que fue precisamente en la que entró a funcionar el Sinpe Móvil en el país.

LEA MÁS: ¿Podrían el PLN y el Frente Amplio unirse para las próximas elecciones?

Él dice que en aquel tiempo el Sinpe estaba apenas surgiendo y nadie se imaginó el bum que iba a tener durante la pandemia cuando se convirtió en un medio ideal para pagar bienes y servicios y para hacer transferencias rápidas y “baratas”.

“Estoy claro en que hoy por hoy el Sinpe se está convirtiendo en un mecanismo que se usa para evadir el control tributario. ¿Cómo hacemos entonces para buscar una manera de evitar que se use eso para evadir el control tributario y el pago sobre todo del IVA?

Quieren poner impuestos a los pagos Sinpe comerciales. (Archivo)

“La ideal del ministro Acosta a mí todavía no me convence, ¿cómo sabe que una transacción tiene finalidad comercial o no, porque la gente sigue recibiendo pagos en cuentas personales?, dijo el exjerarca.

Rodríguez dice que, según su criterio, lo que se podría hacer es fijar un monto, por decir un ejemplo, un salario mínimo, que es un poco más de ¢400 mil.

Se podría establecer que las personas que en un mes reciban por medio de pagos Sinpe más de eso, sean reportadas a Hacienda por los bancos, para ser analizadas y ver si tienen algún tipo de actividad comercial.

LEA MÁS: Emprendimiento de hamburguesas se incendió pero nunca los obligó a renunciar a su sueño

“Tributación iría a revisar, diría: ‘esta persona está recibiendo una cantidad importante de dinero, veamos a ver si esa persona está inscrita, si el dinero se debe a alguna actividad comercial a la que la persona esté ligada, etc", expresó el economista.

“Sería Tributación el que debe hacer la revisión de esos casos, ver si la persona está registrada, si los ingresos se declararon o no para evitar injusticias y gravar solo las transferencias que correspondan”, agregó.

Nogui Acosta dice que hablarán el tema con el Banco Central. (Mayela López)

El experto dice que la idea debe afinarse muy bien, porque tampoco se pueden meter todos los Sinpe superiores a un monto en una camisa de fuerza.

“Puede ser que yo le esté haciendo pagos por Sinpe a un primo, o a mi papá, por alguna situación especial, que los quiera ayudar o algo así y en esos casos no se debería pagar un impuesto, por eso es que este plan, que es necesario para evitar la evasión, debe analizarse muy detalladamente”, aseguró Rodríguez.