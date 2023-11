Estos valiosos consejos evitarán que pierda la prueba teórica de manejo, el terror de muchos ticos

Ojo a estos consejos para que no pierda la prueba teórica de manejo. Cortesía. (Cortesía)

En lo que llevamos del año, un total de 214.818 mil personas realizaron la prueba téoríca de manejo, pero fallaron en el intento y por eso, le damos algunos bolados para superarla.

Según informó el Cosevi en su sitio web, 82.709 personas perdieron la prueba, lo que representa el 39 por ciento de los aspirantes. Muchas veces, la falta de preparación le puede jugar una mala pasada.

¿Cómo prepararse adecuadamente para la prueba teórica? Acá le brindamos algunos consejos, tomados del sitio www.aprendoamanejarcr.com:

- Estudie con anticipación. lea varias veces el Manual del Conductor y trate de entenderlo y si tiene dudas, puede recurrir a la web para salir de esas incógnitas.

- Cuidado con estos capítulos. el capítulo de Legislación y al de Conducción Técnica Eficiente son los que más dolores de cabeza le producen a los aspirantes, por lo que es importante que le preste atención a lo que explican.

- Mida su tiempo: el usuario cuenta con 50 minutos para resolver el examen que consta de 40 preguntas de selección única. Practique con un cronómetro, ya que, en promedio, solo tendrá un minuto y 15 segundos para responder cada ítem.

- Incluya tips de relajación: muchas personas llegan con los nervios de punta a hacer la prueba. Si es su caso, los ejercicios de relajamiento pueden ser aliados para controlar las ansias. Además, siempre es importante descansar bien el día antes de la prueba.

- No olvide la fecha. del total de personas que se matricularon para la prueba, 78.554 no se presentaron a hacerla o llegaron tarde y por eso no pudieron hacer el examen.